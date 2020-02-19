Какие школы отремонтируют и где построят новые

2,4 млрд тенге предусмотрено в 2020 году на обновление материально-технической базы сферы образования. Об этом на отчете перед населением региона сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, сообщает Региональная служба коммуникаций.



Как проинформировал глава региона, в 2020 году проведут капитальный ремонт пяти объектов сферы образования. Это – средние школы №3, №7, школа им. М. Бекмухамбетова, вечерняя школа, школа-интернат села Суюндук Курмангазинского района. Также ведется подготовка проектно-сметной документации по капитальному ремонту средних школ №10, №28, №2, им. Ломоносова и областной специализированной школы-интерната.



«В области насчитывается пять аварийных школ. Для решения этого вопроса ведется строительство школы им. Г. Муратбаева на 300 мест в Жумыскере, сдача в эксплуатацию планируется в текущем году. Также ведется строительство средней школы №5 в г. Кульсары. Работы планируют завершить в 2021 году. По еще одной школе уже готова проектно-сметная документация, по двум другим составляется ПСД», – сказал Махамбет Досмухамбетов.

Глава региона рассказал о 12 школах с трехсменным обучением. Все они расположены в городе Атырау. После завершения строительства новых школ вопрос трехсменного обучения будет снят с повестки дня.