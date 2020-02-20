Как будет повышаться качество образования рассказал аким области

На отчетной встрече перед населением аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов рассказал о предпринимаемых комплексных мерах по улучшению качества образования.

В этом году в регионе идет строительство четырех детских дошкольных учреждений, три из них планируется сдать до конца года. Будет проведен капитальный ремонт пяти объектов образования. Наблюдается рост охвата детей дошкольным обучением. Планируется довести этот показатель в этом году до 100%.

«В текущем году будут сданы в эксплуатацию Дворец школьников и молодежи. Также завершим строительство школы в селе Мукур Кызылкогинского района, профессионального лицея с общежитием в селе Аккистау. Помимо этого, завершится строительство пристроек к областной Малой академии искусств имени Н. Тлендиева и к пяти средним школам»,- сказал Махамбет Досмухамбетов.

Сообщив, что в этом году начнется строительство Детской деревни семейного типа и Дома юношества.

«Глава государства в Послании отметил важность сокращения разрыва качества образования в городских и сельских школах. Необходимо устранить этот недостаток, уделяя особое внимание качеству образования. Сегодняшний день ставит новые требования. Мы должны соответствовать им и шагать в ногу со временем. К сожалению, в последние годы область показывает низкий уровень в сфере образования. Чаще всего мы зацикливаемся только на проблемах учеников. Не уделяется должного внимания тому, насколько соответствуют сегодняшним требованиям знания и компетенции самих учителей. Поэтому необходимо проанализировать уровень педагогов: их слабые места, какие есть упущения», — отметил аким области.

По мнению главы региона, нужно уделять внимание талантливой молодежи, особенно в сельской местности.

«Необходимо обеспечить их участие в таких программах, как «Ел үміті». Управлению образования поручаю внести предложения по данному вопросу», — подчеркнул Махамбет Досмухамбетов.