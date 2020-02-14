В марте будем отдыхать 15 дней

Месяц начнется в воскресенье. С понедельника 2 марта начнется обычная рабочая неделя с двумя выходными днями. Международный женский день 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому понедельник 9 марта будет выходным днем.

До следующих выходных казахстанцам придется поработать всего четыре дня. Суббота и воскресенье следующей недели совпадают с Наурыз мейрамы.

С понедельника по среду 23—25 марта страна будет праздновать древний праздник возрождения природы. Затем последуют рабочие четверг и пятница 26—27 марта и обычные выходные, а завершат месяц два рабочих дня — понедельник и вторник 30—31 марта.

Виктор Бакурский