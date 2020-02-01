В Атырау в спецЦОНе водители авто с иностранными номерами получают консультации

Новости, Социум
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«К представителям нашего процессингового центра при ДП области, которые сегодня работают в спецЦОНе, уже обратились 15 человек. Их интересуют все нюансы регистрации автомобиля и получения казахстанского номера. Объясняем, что акция по регистрации машин продлится до 29 февраля, а вообще полностью оформить на себя машину можно до марта будущего года. Рассказываем, сколько нужно заплатить при первоначальной регистрации. Это от 663 тенге до 1 млн. 365 тысяч тенге. Все зависит от года выпуска машины. А затем уж и от объема двигателя. Объясняем, что такое утилизационный сбор. В общем, люди все понимают. Многие просто не владеют информацией. Народа подходит все больше – водители по своим каналам передают друг другу, что такая акция сегодня проходит», — рассказал находящийся  вспецЦОНе начальник процессингового центра ДП Атырауской области Сапи Джангазиев.

Напомним, в Атырау у владельцев машин с иностранными номерами есть возможность переоформить ее не выходя из спецЦОНа. 

 Виктор Бакурский

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