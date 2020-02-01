Переоформить иностранную машину можно не выходя из спецЦОНа

В Атырау у владельцев машин с иностранными номерами есть возможность переоформить ее не выходя из спецЦОНа.

«Сегодня с утра жители Атырауской области обращаются в спецЦОН за консультациями по поводу постановки машин с иностранными номерами на учет. Для удобства автовладельцев в спецЦОНе дежурят представители процессингового центра ДП региона, сотрудники департамента Государственных доходов по Атырауской области. Первые общения показали, что владельцы машин с иностранными номерами не владеют информацией. Обратился водитель, пригнавший из Армении машину «Тойота Камри» 2019 года выпуска. Очень удивился, что первичный сбор с его машины не миллион тенге, как он думал, а всего 663 тенге. Такая ставка действует для машин не старше двух лет. Кстати, в спецЦОНе можно можно не только получить все консультации и разъяснения, но и в отделении одного из банков оплатить сборы и пошлины», — рассказал начальник процессингового центра ДП Атырауской области Сапи Джангазиев.

Виктор Сутягин