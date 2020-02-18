В Атырау людям с инвалидностью на поезд не сесть

В этом мы убедились в рейде, организованном в рамках партийного проекта «Безбарьерное будущее».

На Атырауском вокзале человек с инвалидностью не может попасть на первый путь из-за отсутствия пандуса. На второй путь по подземному переходу также не попасть, там есть только лестница для здоровых людей. На перрон есть только один выход – с улицы. Однако тут тоже нет пандуса, людям на колясках придется пользоваться покатой дорогой для грузовых тележек. Но по ней на инвалидной коляске человеку без посторонней помощи не подняться: он будет съезжать вниз.

С перрона участники рейда зашли на вокзал. На втором этаже здания находится маленькое стеклянное помещение с надписью «Комната для инвалидов». Здесь есть диван, кресло и журнальный столик, в помещение колясочник может лишь заехать; на дальнейшие маневры места нет. Хотя даже заехать в крохотное помещение крайне проблематично: у входа высокие выступы и пандус, если с него заезжать можно просто разбиться. Но больше всего участников рейда возмутили стеклянные стены: человек не может уединиться — он на виду у всего зала. Представитель вокзала сообщила, что данное помещение появилось месяц назад. Получается, сделали для «галочки».

Алма ТУРГАНОВА