Совет астрологов на завтра — 02.02. 2020 года

В наступающем 2020 году есть одна магическая дата. 02.02.2020 — это самый важный день в современной истории человечества с точки нумерологии.

Такой даты, как 0202/2020 больше не будет. Подобная симметричность даёт старт новой энергии. В этот день ты можешь изменить всю свою жизнь и денежную энергию судьбы твоего рода!

Все зеркальные даты в нумерологии имеют названия.

В нумерологии Пифагора, цифра 2 обозначает энергию, причём не только реальных физических и механических явлений, но и энергию внутреннюю, тонкую, энергию разума и психики.

Дата 02022020 является зеркальными энергетической датой. Какую энергию заложишь в эту дату, такая и отразится.

Это очень важная зеркальная дата в современном летоисчислении, всё что связано с этой датой связано с цифрой 2: только 2 цифры используется, в каждой половине, каждая цифра повторяется 2 раза и тд. При этом сумма цифр даты 02022020равна 8.

8⃣- это символ денег и бесконечности по восточным практикам, что дополнительно усиливает магию энергетики этого дня.

Поскольку в дальнейшем, тысячи лет нет подобных дат энергия заложенная в дату 02022020 будет отражаться на всех последующих поколениях. Такая дата называется «Врата Судьбы»

Важно эту энергию настроить в свою пользу. В нумерологии эта дата является самым магическим днём для создания импульса приобретения богатства и передачи энергии денег по всему роду людей, которые будут правильно действовать.

В период открытых ворот Судьбы необходимо сделать какую-либо инвестицию или начать бизнес.

Банковский вклад, покупка недвижимости или автомобиля не подходят. В этот период вообще нельзя делать серьезных трат. Должно быть именно вложение денег в какой-то бизнес или инвестиции.

Необходимо запустить деньгами новый энергетический процесс приумножения.

Твои действия во время открытого энергетического портала и станут самым сильным импульсом для успешных инвестиций и процветания бизнеса.

В сам день 02022020 надо подготовиться и оказаться в окружении успешных людей с хорошим настроением, попади в такую компанию, обрати внимание, что место встречи должно быть в месте с дорогим интерьером и люди должны быть в красивой дорогой одежде.

Для усиления эффекта старайся провести этот день не дома, энергия денег это энергия движения.

Энергия всегда усиливается рядом с водой как мощным энергетическим аккумулятором, твои желания и настрой зарядят воду и она всегда будет помогать тебе и твоим родным; чем больше будет воды рядом, тем лучше. Озеро, река, а лучше море зарядятся именно твоей энергией и энергией твоего рода.

Но, не будь в море в этот момент. Деньги это энергия земли, деньгам нужна основа.

В 22 часа и 22 минуты — загадай одно материальное желание и вся энергетика сосредоточится на нём.

Сделай в этот день благотворительный взнос и это усилит твой заряд на богатство.

Магия второго февраля 2020 года в том, что этот день является ещё и 10м лунным днём. В этот день лучше всего начинать новые дела, это растущая фаза Луны.

Именно этот день является энергетически сильным одновременно и в нумерологии и в астрономии.

Кроме того, такой день приходится на срединный период в симметричном годе в Исламе. По Исламскому календарю идёт 1441 год и 02.02.2020 приходится на середину тоже симметричного года. Энергия даты 02.02.2020 усиливается многократно.

Энергия денег — это энергия движения.