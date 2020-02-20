Завод, где погибло 36 тыс осетров, надеется продолжить работу

Напомним, в декабре 2018 года в реке Урал произошла массовая гибель рыбы. Пострадали и два рыбоводных завода — ТОО «Луговской конный завод» и в РГКП «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод».

Больше всех в этой истории с гибелью ценной рыбы досталось ТОО «Луговской конный завод», потерявшему все свое поголовье, а это больше 100тонн или 36 тысяч особей русского осетра. Это первая в нашем регионе частная компания, разводившая рыбу на продажу в условиях естественной среды с 2014 года. Садки с осетрами располагались в районе Курилкино прямо в реке Урал.

— ТОО «Луговской конный завод» из Жамбылскойобласти рыбоводством занимается с 2012 года. Достигнутые результаты дали возможностьрасшириться. В 2014 году мы открыли филиал в Атырау, — говорит представитель предприятия Самат Аксамбиев. – Для этого мальков мы привезли из Тараза, где вырастили сами из икринок, купленных за рубежом. В 2018 году ТОО «Луговской конный завод» заключил договор с московской компанией, занимающейся рыбной продукцией. До замора рыбы успели им продать только часть товара.

Сегодня работа на заводе временно приостановлена. По решению суда КГП «Атырау су арнасы» должен возместить рыбоводамматериальный ущерб на сумму 1 млрд. 500 млн. 859 тыс. тенге. По словам Самата Аксамбиева,свою деятельность они намерены продолжить, как только начнет поступать компенсация. Дополнительно выделять деньги на восстановлениехозяйства компания не планирует.

Динара КАНБЕТОВА