Диагноз для городских окраин

Весной этого года, перед первой волной пандемии, села Алмалы и Береке Махамбетского района были переданы в ведение г. Атырау и автоматически все административные заведения стали городскими. В их числе есть семейно-врачебные амбулатории. Мы решили узнать, как и чем живут медики, а также выяснить готовность медицинских учреждений к повторной вспышке инфекции.

Что осталось от советского совхоза?

Двадцать минут езды по хорошей дороге, или 30 километров пути — и мы уже в селе с красивым названием Алмалы. За эти полгода, как село передали в город, в жизни алмалинцев ничего не изменилось. Сельчане могут назвать себя городскими пока только формально. Как ходили они в свою старенькую амбулаторию, так и ходят туда, и, судя по всему, в ближайшее время перемен не предвидится.

Алмалинская врачебная амбулатория размещена в нетиповом здании. По словам фельдшера с 35-летним стажем Салтанат Есембаевой, здание построено в 1980 году в бытность совхоза Алмалы. Потом здесь разместили амбулаторию. Сказали, временно, до лучших времен, но, судя по тому, что сидят они в этом одно­этажном стареньком здании без фундамента и без канализации уже много-много лет, лучшие времена впереди. Но коллектив не унывает — сельчане не привыкли жаловаться. Один врач, 11 работников среднего звена и пять технических работников как могли, выстояли первую волну пандемии и готовы ко второй возможной.

Будни врачей

…Когда мы приехали в медпункт, единственный на все село, где официально закреплено в амбулатории 3540 человек, врач Райля Алматова была на выезде — поступил вызов от больного с температурой, у которого взяли ПЦР-тест и дали назначение. Райле Калдымуратовне уже не привыкать выезжать на вызов к больному с температурой. Главное, соблюдать правила и проводить обработку. Мы подождали врача, чтобы получить ее комментарии:

— Работаю на участке около десяти лет. По нормативам на 3600 человек положено 3 врача, но мне приходится работать одной, выезжать и к взрослым, и к детям. Хорошо помогают фельдшер и акушерка. С начала выявления первого случая вируса COVID-19 в нашей области у нас по селу было 43 зараженных. Но никто из персонала не заболел. Нам повезло, что в начале пандемии мы были прикреплены к Атырауской городской поликлинике №3 — получили компьютеры, сплит-систему, диспенсер. С лекарствами проблем не было. Запасы мы берем на одну неделю, каждую пятницу выезжаем на своей машине в поликлинику, нас обеспечивают всем необходимым.

Рассказывая о работе, Райле Алматовой приходится одновременно набирать текст на компьютере, давать распоряжения медсестрам, проверять, как обстоят дела в дневном стационаре — работы для одного врача в быстрорастущем селе очень много. Комнат в амбулатории достаточно, но все предельно скромно.

Мы обратили внимание, что санитарную обработку рук медперсонал делает с помощью баклажек — пластиковые бутылки из-под колы и спрайта стоят в каждой комнате, которые очень сложно назвать кабинетом — залатанный скотчем линолеум, покоцанные полы. В некоторых комнатах «цивилизация» — установлены рукомойники, куда по мере необходимости санитарка заливает воду. Мебель удалось обновить, а вот решить вопрос с канализацией самостоятельно амбулатории и даже самой поликлинике не под силу.

— Все удобства во дворе, условия для работы минимальные, — говорят медсестры.

Возможно, поэтому алмалинцы едут лечиться в город, многие закреплены за поликлиникой №3, куда относится амбулатория. 150 тенге на автобусе, который ездит каждый час, или столько же денег на такси до кольцевой — и человек уже в областном центре.

Есть надежда, что в селе построят современное типовое здание. По крайней мере, аким Алмалинского сельского округа Гульшат Аухадиева перед тем, как передать документы городу, смогла добиться предоставления одного гектара земли для нового медицинского учреждения.

— Здание старое, не выдерживает никакой критики, работать в таких условиях сложно, но врач и медсестры стараются, — говорит аким округа. — Для них уже готов участок возле сельского детского сада, но когда построят, неизвестно, хотя селу нужна своя полноценная амбулатория.

Как признается Гульшат Аухадиева, это только формально в селе Алмалы проживает три с половиной тысячи человек. На самом деле их не менее шести тысяч человек, так как в последние годы население города стало активно строиться.

— Хоть и далековато наше село, но жители Атырау охотно строятся, так как здесь чистый воздух, спокойный район, — признается Гульшат Тулегеновна.

Директор Атырауской городской поликлиники №3 Айман Утегенова знает о положении Алмалинской врачебной амбулатории, в которой еще не успели сменить вывеску.

— В этом году мы не планировали распределение врачей для работы в селе, так как кадровый вопрос решается заранее, но в будущем году при распределении учтем пожелания сельчан. И если решится вопрос со зданием, все остальное мы сможем осилить самостоятельно, — уверена Айман Утегенова. — У нас всего достаточно: и лекарств, и техники.

Береке как «Память Ильича»

В еще более сложных условиях работают медики врачебной амбулатории села Береке, которую можно назвать игрушечной. Само село в народе хорошо известно как «Память Ильича». По сути, амбулатория — это переделанный дом, неудивительно, что мы нашли его не сразу, хотя расположено медучреждение в центре села, у дороги.

— К врачам претензий нет, смотрят хорошо, но само здание очень тесное. Даже раздеться негде, присесть не можем. Здесь осматривают и стариков, и детей, и беременных, одним словом, всех, кто здесь проживает, — рассказывает Сания апа, которая проходила мимо амбулатории. — Пока одно название, что мы к городу относимся.

— Я сюда не хожу, боюсь, — то ли в шутку, то ли всерьез отвечает нам таксист. — Практически каждый день бываю в городе, и если надо, заезжаю в поликлинику микрорайона «Алмагуль», я туда прикреплен. Не сравнить, конечно, сельскую амбулаторию и городскую поликлинику, в которой имеется лифт и хорошая техника.

Семейный врач амбулатории Калзира Хайруллина едва нашла время, чтобы побеседовать с нами. Она одна обслуживает весь большой контингент, времени у нее в обрез — второй врач в день нашего приезда была на больничном, поэтому нагрузка не двойная, а даже тройная.

— Я входила в состав мобильной группы, — рассказывает Калзира Кожахметовна. — Летом мы выезжали на вызовы, обслуживали сигналы с подозрением на COVID-19, но дополнительных денег нам не дали, получаем только заработную плату. Здание настолько маленькое, что не можем разместить дневной стационар. Это очень тяжело для сельчан, им просто негде принимать процедуры. Нам срочно нужно хорошее помещение.

За комментариями мы обратились к директору Атырауской городской поликлиники №5 Батырбеку УНДАСЫНОВУ. По его словам, городской акимат знает о состоянии амбулатории, но сроки строительства пока никто не озвучивал.

Подытоживая наш репортаж с окраин города, как вывод, хотелось напомнить, слова Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученные в Послании народу Казахстана. «Правительству предстоит кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи. Она должна стать более мобильной и доступной широкому кругу населения, в том числе сельчанам. Чтобы создать эффективное сельское здравоохранение, в течение трех лет понадобится обеспечить все сельские населенные пункты фельдшерско-­акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями».

Марина КУАНЫШЕВА