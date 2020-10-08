В Атырау наградили участников праймериз

Аким Атырауской области наградил нескольких участников прошедшего праймериз.

Как сообщает служба коммуникаций Атырауской области, Махамбет Досмухамбетов отметил основные цели и задачи прошедших праймериз и поблагодарил всех участников за активность.

— Основная цель праймериз — выбрать лидеров, которые по-настоящему будут активно работать. Перед нами стояла задача вовлечь в ряды партии реальных и сильных лидеров по принципу «сильные лидеры — сильная партия», создание «социального лифта» для активных и инициативных граждан, — сказал аким области, добавив, что, несмотря на некоторые сомнения, выборы прошли весьма динамично и напряженно.

В свою очередь, участники внутрипартийного отбора поделились своими впечатлениями:

— Мы очень рады, что смогли принять участие и реализовать свои способности в таком значимом событии. Праймериз дал большие возможности, особенно молодежи и многодетным матерям. Я сама с уверенностью могу сказать, что получила большой опыт, — отметила предпринимательница Малика Жумагалиева.

На сегодня в области полностью завершена работа по подсчету голосов избирателей по первому этапу праймериз. В течение четырех дней в голосовании приняли участие 22 549, или 94,4% от числа зарегистрированных членов в информационной системе «Праймериз». В том числе 22 322 партийных голоса было принято в онлайн-формате, а 227 нуротановцев проголосовали посредством бумажных бюллетеней.

Далее руководитель региона поблагодарил членов партии «Nur Otan» за высокую активность в онлайн-голосовании, вручив медали «Халық алғысы» предпринимателям, принявшим участие в республиканской акции «Biz Birgemiz».