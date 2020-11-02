Впервые сессия областного маслихата состоялась в режиме онлайн

«В рамках концепции «Слышащего государства» на сессии областного маслихата, впервые прошедшей в онлайн-формате, были обсуждены меры, направленные на улучшение экологической обстановки в регионе», — сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Пользователи соцсетей получили возможность в прямом эфире (трансляция велась на странице акимата Атырауской области в Facebook) наблюдать за работой народных избранников.

На сессии, прошедшей с участием акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, была подробно обсуждена «Дорожная карта», направленная на решение экологических проблем.

О реализации «Дорожной карты», в рамках которой планируется повысить качество атмосферного воздуха в городе, доложили заместитель руководителя департамента экологии по Атырауской области Сырым Тилегенов, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Кадыржан Арыстан рассказал о создании в области «зеленого пояса», природных заповедников, а также строительстве комплексов по сортировке твердых бытовых отходов.