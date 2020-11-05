Аким области с рабочим визитом побывал в Исатайском районе

Глава региона Махамбет Досмухамбетов посетил Исатайский район, где ознакомился с социально-экономической ситуацией сельских округов.

Это уже вторая поездка руководителя области в Исатайский район за девять месяцев текущего года, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. Ранее аким посетил шесть районов и ознакомился с жизнью местного населения.

В Исатайском районе, объединяющем 7 сельских округов и 16 населенных пунктов, с общим населением 28 тысяч жителей наиболее развита животноводческая отрасль.

Свой визит аким области начал с села Хамита Ергалиева .

— В районе продолжается работа по обеспечению газом, водой и электроснабжением строящихся в селе 133 жилых домов. Все идет по графику — прокладка газопровода и водопровода завершена, ожидаем сдачи. После завершения электрификации начнем выделять жилье сельчанам, согласно поданным заявлениям, — доложила аким Камыскалинского сельского округа Рафигат Тажиденова.

Махамбет Досмухамбетов также побывал на строительных площадках профессионального лицея с общежитием на 100 мест в районном центре, 60-квартирного жилого дома, а также системы канализации, пожарного депо, мечети на 200 мест в селе Жанбай и внутрипоселковых автодорог. Далее он посетил село Нарын, где ознакомился с ходом строительства дорог и деятельностью сельского клуба.

— Проживаю в селе Аккистау с 1974 года. Радует, что в последнее время делается немало для нас, жителей. Особо отмечу строительство аллеи «Жастар» и сооружение памятника великому батыру Исатаю, возведение жилых домов, ремонт внутрипоселковых дорог, — поделился мнением местный житель Бауыржан Толепов.

Кроме того, Махамбету Досмухамбетову рассказали о готовности района к возможной второй волне пандемии Covid-19. В частности, аким посетил районную больницу и врачебную амбулаторию в селе Жанбай, лично проверив наличие запаса медикаментов и медицинских средств защиты.

Однако в районе имеются и требующие решения проблемные вопросы. К примеру, обветшавшее здание аппарата акима Тушыкудукского сельского округа, построенное еще в 1975 году, теснота в зданиях Новобогатинской музыкальной школы и Жанбайского отделения полиции. Глава региона поручил руководителям соответствующих управлений решить проблемные вопросы совместно с акимом района.

В ходе поездки было отмечено, что вопросы, требующие финансирования, будут решаться по мере возможности, с учетом запросов, а также при координации с соответствующими ведомствами. Было также поручено создавать больше новых рабочих мест, привлекая инвесторов.

Информация и фото предоставлены службой коммуникаций Атырауской области