Вопреки всему

Ровно 18 лет назад жизнь атырауских инвалидов поменялась на 180 градусов. С созданием общественного объединения «Мүгедек әлемі», по словам его основательницы Кульбаршын Нуржигитовой, они словно вырвались из четырех стен, начали выступать на концертах, на городских мероприятиях, а все началось с конкурса «Красота спасет мир» среди людей с особыми потребностями.

Мир особенных

Кульбаршын Нуржигитова в 2002 году в Атырау создала общественное объединение для людей с особыми потребностями и назвала его «Мүгедек әлемі». По ее словам, она ходила домой к каждому инвалиду, беседовала с ними и после долгих уговоров в прямом смысле по одному вытаскивала их из дома. В те годы с инвалидами работали всего три сообщества – областное общество инвалидов, областное общество слепых и областное общество глухих, которые остались еще с советских времен. Неправительственные организации по Казахстану только открывались. «Мүгедек әлемі» — первое НПО, работающее с инвалидами в Атырауской области.

— Это сейчас общество стало обращать внимание на людей с особыми потребностями, с каждым годом появляются новые организации. В те годы общественные объединения инвалидов, глухих и слепых в основном занимались социальной поддержкой инвалидов, раздавали продуктовые корзины. В нашей области не было ни одного сообщества, которое бы оказывало моральную и духовную поддержку инвалидам, — говорит Кульбаршын Балхашевна.

Наша собеседница вспоминает, как в 2000 году она стала инициатором первого в Атырау конкурса красоты среди девушек с особыми потребностями. Подобного, отмечает она, у нас никогда не было. Участники приехали из Актобе, Актау, Уральска. В горсобесе она взяла номера телефонов атырауских девушек-колясочниц, каждую уговаривала принять участие в конкурсе. Целых 9 месяцев они готовились к этому мероприятию. Несмотря на то, что эти девушки никогда не выходили на сцену, выступили они достойно.

— Главное, мы смогли показать зрителям то, что особенные люди особенно талантливы, красивы, — рассказывает организатор.

Я не могла иначе

Сама Кульбаршын Нуржигитова не понаслышке знала проблемы людей с особыми потребностями. Во время второй беременности она столкнулась с онкологическим заболеванием. Несколько операций, сеансов химиотерапии, частое применение медикаментов привели к тому, что она в 40 лет стала инвалидом III группы. Врачи запретили ей работать по своей профессии – медсестрой. Около 10 лет она просидела дома.

— Однажды по телеканалу «Хабар» показывали передачу о женщине, прикованной к коляске, о том, как она помогает инвалидам, поднимает их проблемы, вовлекает их в общественные мероприятия. Оказалось, что эта активная и жизнерадостная женщина Куралай Байменова живет в соседней Актюбинской области. Несмотря на инвалидность, она создала общественное объединение по защите прав парализованных граждан. После программы у меня появилось желание лично встретиться с этим человеком. Не раздумывая, я купила билеты и прибыла в Актобе. В справочной вокзала попросила телефон Куралай Байменовой. Оказывается, ее знали в области. Она с радостью приняла меня. После долгого разговора с этой удивительной женщиной я приняла решение открыть подобное сообщество в своем городе и приехала с огромной мотивацией объединить людей с особенными потребностями, — вспоминает историю создания объединения Кульбаршын Балхашевна.

Вначале, чтобы обсудить планы мероприятий, она вместе с несколькими людьми, которые верили в нее, встречалась прямо на улице – на аллее им. Курмангазы. Здесь, на лавочках, рождались их первые сценарии, проекты, идеи. Одна из идей – провести общественное слушание с участием руководителей области и самих инвалидов.

— Помню, как в ДК имени Курмангазы на общественное слушание собрался полный зал. Кроме инвалидов, прибыли представители власти, депутаты областного и районных маслихатов, общественники. Тогда акимом области был Аслан Мусин. Впервые в таком масштабе инвалиды смогли озвучить свои проблемы перед местной властью. Был поднят вопрос о необходимости реабилитационного центра для инвалидов. На тот момент в городе был подобный центр, но он находился на четвертом этаже областного управления координации занятости и социальных программ. Так что, колясочникам, практически, туда доступ был закрыт, — рассказывает она. — На следующий год Аслана Мусина назначили министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. И когда планировался бюджет Атырауской области, он, зная проблему атырауских инвалидов, выделил средства на строительство реабилитационного центра. Так в мкр. Привокзальный началось строительство нового здания. Это была наша первая победа.

Активисты «Мүгедек әлемі» контролировали ход строительства реабилитационного центра, обменивались опытом с другими регионами, где уже работали подобные центры. Приглашенные в область инвалиды, активисты общественных объединений вовремя исправили минусы застройщиков.

Принимая активное участие в общественных делах, Кульбаршын удалось выбить место для офиса. Акимат разрешил пользоваться зданием под центральным мостом, где сейчас размещается станция скорой помощи. Сделав капитальный ремонт, она превратила убогое место в уютный кабинет. Однако через три месяца кабинет затопило, от ремонта не осталось и следа, появилась сырость и пришлось покинуть это место. С 2009 года они арендуют помещение в реабилитационном центре. А недавно проблема с офисом разрешилась: ОО «Мүгедек әлемі» скоро переедет в новое место – в цокольный этаж одного из домов в мкр. Алмагуль. На восьмистах квадратных метрах планируется открыть кабинеты для проведения тренингов, зал для занятия спортом, танцами на колясках, мастерские. Вот только помещение заброшенное и требует капитального ремонта, чего с нетерпением ждут сами инвалиды.

Личное дело

— Каких только проектов мы не придумали за 18 лет! От простых до самых необычных. Один из них – танцы на колясках. Атырауские танцоры, прикованные к коляскам, становились призерами республиканских чемпионатов по спортивным бальным танцам на колясках, фестивалей. Их тренировали хореографы Гульсина Байкенова, Лидия и Нурлан Мукановы, — рассказывает наша собеседница.

Еще один актуальный проект Кульбаршын Нуржигитовой – «Инва-такси», реализованный в Атырау при поддержке фонда «Сәби». Подаренные им 11 лет назад три машины в свое время обслуживали всех инвалидов города. А когда количество звонков увеличилось, было принято решение обслуживать только колясочников.

— Прошло много времени, техника сильно износилась. В день поступают свыше 20 звонков, одна машина уже не работает, остальные три почти каждый день на выездах. Пришло время обновить машины, но пока спонсоров нет, — сетует К. Нуржигитова.

А вот проект «Қолтаңба» при поддержке ТОО «Тенгизшевройл», который реализуется в течение трех лет, нашел широкий отклик среди инвалидов. Специально приглашенные тренера обучают тех, кто желает своими руками изготавливать сувениры в казахском национальном стиле, шить корпе, сумки и другие ручные изделия. Этим навыкам обучились не только горожане, но и люди с особыми потребностями ближайших районов: Махамбетского, Макатского и Исатайского.

Кстати, многие инвалиды, которые сейчас ведут активный образ жизни, когда-то участвовали в проектах «Мүгедек әлемі», на тренингах повышали знания о бизнесе, ездили на семинары в другие города, трудоустроились, получили квартиры.

— Если человек реализовался и добился целей – для нас это большая победа, — сказала в завершение Кульбаршын Нуржигитова.

Ляззат САЛИМОВА