Вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача РК

Теперь иностранные граждане прибывающие в Казахстан должны иметь справку на COVID-19.

С 6 октября текущего года иностранные граждане, прибывающие авиарейсами из-за рубежа без справки на COVID-19 (за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; лиц, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов следующих транзитом через территорию Республики Казахстан), о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы к въезду в Казахстан не допускаются.

Граждане Казахстана, прибывшие международными авиарейсами, в случае отсутствия справки с аналогичным сроком действия подлежат изоляции в карантинный стационар на двое суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Аналогичные ограничительные требования действуют и в отношении пребывающих лиц в Казахстан через пункты пропуска на государственной границе на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах.

Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санврача страны от 2 октября 2020 года за № 54:

1. Все лица, прибывшие в РК авиарейсами из-за рубежа проходят термометрию, анкетирование и представляют справку о провождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пресечения государственной границы Республики Казахстан.

2. Лица, не являющиеся гражданами РК при отсутствии справки, к въезду не допускаются.

3. Прибывшим лицам с температурой тела в пределах нормы, предъявившими справку, проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки, они продолжают следовать по месту назначения.

4. Прибывшие с лица с повышенной температурой тела, независимо от наличия справки подлежат изоляции в карантинном режиме до 2-х суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19.

5. После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки.

6. Прибывшие граждане РК при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар на 2 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР-тестирования. Ограничения начали действовать с 6 октября.