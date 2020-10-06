Вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача РК

Главная, Новости
46

Теперь иностранные граждане прибывающие в Казахстан должны иметь справку на COVID-19.

С 6 октября текущего года иностранные граждане, прибывающие авиарейсами из-за рубежа без справки на COVID-19 (за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; лиц, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов следующих транзитом через территорию Республики Казахстан), о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы к въезду в Казахстан не допускаются.

Граждане Казахстана, прибывшие международными авиарейсами, в случае отсутствия справки с аналогичным сроком действия подлежат изоляции в карантинный стационар на двое суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. 

Аналогичные ограничительные требования действуют и в отношении пребывающих лиц в Казахстан через пункты пропуска на государственной границе на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах. 

Об этом говорится в новом постановлении  главного государственного санврача страны от 2 октября 2020 года за № 54: 

1. Все лица, прибывшие в РК авиарейсами из-за рубежа проходят термометрию, анкетирование и представляют справку о провождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пресечения государственной границы  Республики Казахстан.

2. Лица, не являющиеся гражданами РК при отсутствии справки, к въезду не допускаются.

3. Прибывшим лицам с температурой тела в пределах нормы, предъявившими справку, проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки, они продолжают следовать по месту назначения. 

4. Прибывшие с лица с повышенной температурой тела, независимо от наличия справки подлежат изоляции в карантинном режиме до 2-х суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. 

5. После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. 

6. Прибывшие граждане РК при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар на 2 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР-тестирования. Ограничения начали действовать с 6 октября.

Related Posts

6 октября 2020 0

Инфекционная больница модульного типа строится в Атырау

6 октября 2020 0

Начальник участка погиб от наезда катка

5 октября 2020 0

ЖКХ: в Атырау перекроют путепровод

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *