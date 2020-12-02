В Атырау бойцы Национальной гвардии задержали вора дорогого смартфона

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Как информирует пресс-служба РгК «Батыс» Национальной гвардии, о краже телефона в дежурную часть городского отдела полиции сообщил потерпевший. Заявитель рассказал, что в микрорайоне Привокзальный неизвестный мужчина с его автомашины марки «Хюндай» похитил сотовый телефон марки «Хуавей» и скрылся в неизвестном направлении. Приметы подозреваемого и ориентировки тут же были переданы всем нарядам страж правопорядка по линии ЦОУ.

В тот же день около 23 часов 10 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий начальник патрульной службы воинской части 5546 сержант Саят Бейсенов, рядовые — Илья Хобенко и Бекзат Айдарбеков по горячим следам задержали подозреваемого мужчину возле цветочного магазина «Гүлдер».

Задержанным оказался 31-летний житель города Атырау. При личном досмотре, проведенном в присутствии понятых, был обнаружен похищенный сотовый телефон, который был возвращен законному владельцу.

Потерпевший мужчина поблагодарил гвардейцев за оперативность и профессионализм в поиске преступника.

За отличное несение службы по охране общественного порядка и за умелые и решительные действия, проявленные при задержании преступника, войсковой наряд был поощрен командиром воинской части 5546.



Анжелика КИМ

иллюстративное фото из открытых источников