Спасать готовы!

Атырауских волонтеров обучают оказанию первой медицинской помощи в рамках общенационального волонтерского проекта «Біргеміз».

Принять участие в мастер-классе от сотрудников городской станции скорой помощи изъявили желание около 40 студентов. Это – активисты волонтерских движений в университетах и колледжах.

– В нашей области немало волонтеров, которые занимаются благотворительностью. Но по пальцам можно пересчитать тех, кто помогает сотрудникам скорой медицинской помощи. Данное мероприятие организовано с целью привлечения молодых людей к медволонтерству. Ведь даже один подготовленный человек способен снизить уровень смертности при возникновении экстренных случаев, оказав необходимую первую помощь пострадавшему, – считает главный специалист управления по вопросам молодежной политики Айгерим Курманберлиева.

В течение трех дней волонтеров будут обучать, как правильно проверять пульс больного, дыхание, реакцию зрачков на свет, обеспечить пострадавшему физический и психологический комфорт, сделать непрямой массаж сердца и остановить крово­течение.

– Медики на манекене показали, какие приемы необходимо сделать в первую очередь, к примеру, если человек упал в обморок, получил инсульт или что-то застряло в горле у ребенка. Уверена, что полученные знания пригодятся в жизни, – поделилась 15-летняя студентка Атырауского гуманитарного колледжа имени К. Дутбаевой Асылай Максотова.

Ляззат САЛИМОВА