«ЧАС ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ» С АРДАКОМ НАЗАРОВЫМ

Агентством по противодействию коррупции проведен очередной онлайн «Час добропорядочности» с трехкратным чемпионом мира по смешанным единоборствам, профессиональным спортсменом Ардаком Назаровым.

Герой видео-лекции начал свою спортивную деятельность в 1991 году с секции греко-римской борьбы.

На протяжении своей последующей карьеры А. Назаров достигал хороших результатов и становился призером на районных, областных и республиканских соревнованиях по греко-римской борьбе, джиу-джитсу и панкратиону, поднимая флаг Казахстана на пьедестале множества спортивных состязаний.

В ходе интервью знаменитый спортсмен поделился своими мыслями на тему ценности семьи, единства и взаимоуважения, призывая молодежь патриотизму и добропорядочности.

Как он отметил: «Добропорядочный человек, это мудрая личность, достигший внутреннего совершенства и духовно-нравственного развития, умеющий принимать правильные решения, четко отличающий границы черного и белого».

А. Назаров обратил особое внимание на необходимость привития у современной молодежи любви к чтению и саморазвитию.

Все свои победы и достижения он связывает с упорным трудом, «когда другие спортсмены тренировались 3 раза в неделю, я тренировался 13 раз, когда они утром уделяли два часа на занятия, я занимался вдвое больше» сказал он.

Сегодня чемпион мира – пример для многих. На каждой своей встрече он призывает молодежь усердно трудиться для достижения поставленных целей, почитать старших, любить Родину и придерживаться здорового образа жизни.

Продвижение идеологии добропорядочности среди молодежи в рамках акции «Час добропорядочности» с привлечением известных личностей Казахстана будет продолжена.