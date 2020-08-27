Альтернативу YouTube придумал подросток из Атырау

Аналог приложения YouTube, только намного круче, разработал 17-летний Эльдар Курмашев из Атырау. Он уверен, что его творение в будущем обретет популярность.

На новом сайте Invideo.kz, так же как и в YouTube, необходимо пройти регистрацию, еще там можно открыть свой канал, загружать и скачивать видео, оставлять комментарии. Главный плюс – авторы каналов могут переписываться друг с другом, не переходя в другие приложения.

– Доступ к сайту открою уже 1 сентября. Пока отправил заявление на получение патента в компанию Google, – рассказал «ПК» Эльдар. – В будущем также планирую платить деньги авторам нашего сайта за просмотры их видео. Пока самому первому автору, который наберет тысячи просмотров, вручу сертификат и специальный подарок от себя.

Это не первый проект Эльдара. Имя выпускника городской средней школы имени А. Жангельдина уже знакомо жителям Атырау. Весной 2020 года парень представил свое мобильное приложение – KazMessage. Это – альтернатива социальной сети WhatsApp и используется в операционной системе Android. Сейчас приложением атырауского разработчика пользуются 5000 человек, проживающих не только в Казахстане, но и в Иордании, Франции, Германии. Проект считается уникальным, так как при потере телефона хранящиеся в нем данные не смогут использовать посторонние люди.

Программой молодого разработчика заинтересовались аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов и ректор АГУ имени Х. Досмухамедова Саламат Идрисов. На встрече с одаренными ребятами аким выразил надежду, что Эльдар Курмашев сделает еще не одно открытие в будущем. Глава университета в свою очередь присудил Курмашеву ректорский грант Атырауского государственного университета, теперь тот будет бесплатно учиться на программиста.

По словам Эльдара, он не посещал кружки робототехники, программирования, всему научился самостоятельно.

— В 8 классе у меня сломался компьютер. Не хотел просить у родителей денег на ремонт. В итоге, изучив инструкции программистов в Сети, сам починил технику в домашних условиях. Потом ко мне за помощью обращались мои друзья, родные, и я каждый раз набирался опыта. А позже со сломанной техникой ко мне приходили знакомые моих знакомых и платили деньги за мой труд. На тот момент мама заболела, мы снимали квартиру, еще присматривал за двумя маленькими сестренками. Тогда я зарабатывал почти 80 тысяч тенге в месяц. Этого хватало на наше проживание, – рассказывает Эльдар. – Шесть месяцев назад разработал приложение KazMessage, сам на улице раздавал визитки, чтобы люди узнали о моем проекте. И только за неделю приложение скачали 120 человек. Тогда я уже понял, что будущее у него есть.

– А недавно с предложением рекламировать его товар в моем приложении ко мне обратился бизнесмен из Америки и обещал платить 1000 долларов в месяц. Но я отказался, так как не хочу потерять пользователей. Пока не думаю о возможностях зарабатывать через приложение. Мечтаю, чтобы мои приложения стали популярными среди казахстанцев, — признался он.

Ляззат САЛИМОВА

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