Вторая жизнь амазонки

Культура
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Кто ты? Какая ты, сарматская женщина? Сильная и нежная, воинственная и мудрая. О тебе слагают легенды, тебе посвящают стихи, а я, восхищенный тобой, рисую твой образ в своей голове. Совпадет ли он с тем, что подготовили профессионалы своего дела, художники-реставраторы?

В 2017 году группа археологов областного краеведческого музея под руководством Марата Касенова при раскопках древних курганов у села Миялы обнаружила фрагменты золотых изделий. Среди находок – керамические сосуды, бронзовый казан, конская упряжь, бронзовые и металлические наконечники стрел, колчан из березовой коры. В захоронении также были найдены останки человека. По тому, что среди артефактов оказались золотые серьги и жемчужные женские украшения, ученые предположили, что здесь похоронена женщина. Но раскопать могильник и найти останки – это только начало долгих и скрупулезных исследований. В последующее время в научно-реставрационной лаборатории художника-реставратора Крыма Алтынбекова «Остров Крым» велись восстановительные работы. В результате ученому совету были предложены два варианта эскиза реставрации.

А 18 ноября в областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие реконструкции находки 2017 года. Почетными гостями мероприятия стали аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов и заслуженный деятель республик Казахстан и Кыргызстан Илья Жаканов.

Глава региона Махамбет Досмухамедов подчеркнул, что Атырауская земля славится не только полезными ископаемыми, но и богатым историческим прошлым. Ежегодно археологи находят новые артефакты, и это – еще одно тому доказательство. Илья Жаканов вспомнил свои беседы с известным археологом Маргуланом, который провел первые археологические раскопки древних городов вдоль рек Сырдарья, Талас, Шу, исследовал культуру Тараза, Отрара, Сайрама, Саурана, Сыганака.

Поблагодарив археологов и реставраторов в лице Марата Касенова и Крыма Алтынбекова за их старания и труд, он обратился к акиму области с предложением принять все меры для сохранения обнаруженных в результате раскопок последних лет исторических памятников.

По окончании торжественной части мероприятия в роли экскурсовода для гостей выступил кандидат исторических наук, руководитель раскопок Марат Касенов. Знакомя с экспонатами, он подчеркнул, что сарматский период истории нашего края вызывает особый интерес у ученых всего мира.

Сарматы влияли на ход истории на всем континенте, их могильники обнаружены на просторах от Уральских гор до Западной Европы, но ученые всех стран признают, что эпицентр их могущества находился именно в Прикаспии, – рассказал он, не преминув заметить, что в сарматском обществе с особым почтением относились к женщине. – Амазонки из греческих легенд – это и есть воительницы-сарматки, – подчеркнул он, – ведь не случайно во время Великой Отечественной войны только три девушки с Востока были удостоены звания Героев Советского Союза, и все они из наших степей. Алия, Маншук и Хиуаз – потомки тех самых амазонок.

Ученым еще предстоит определить антропологический тип женщины-воина, также ждут своего часа другие открытия, связанные с ней. Работы продолжаются, а значит, нас ждет еще одна сенсация.

Кайрат САТАЕВ

Фотографии предоставлены службой коммуникаций Атырауской области

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