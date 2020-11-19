Вторая жизнь амазонки

Кто ты? Какая ты, сарматская женщина? Сильная и нежная, воинственная и мудрая. О тебе слагают легенды, тебе посвящают стихи, а я, восхищенный тобой, рисую твой образ в своей голове. Совпадет ли он с тем, что подготовили профессионалы своего дела, художники-реставраторы?

В 2017 году группа археологов областного краеведческого музея под руководством Марата Касенова при раскопках древних курганов у села Миялы обнаружила фрагменты золотых изделий. Среди находок – керамические сосуды, бронзовый казан, конская упряжь, бронзовые и металлические наконечники стрел, колчан из березовой коры. В захоронении также были найдены останки человека. По тому, что среди артефактов оказались золотые серьги и жемчужные женские украшения, ученые предположили, что здесь похоронена женщина. Но раскопать могильник и найти останки – это только начало долгих и скрупулезных исследований. В последующее время в научно-реставрационной лаборатории художника-реставратора Крыма Алтынбекова «Остров Крым» велись восстановительные работы. В результате ученому совету были предложены два варианта эскиза реставрации.

А 18 ноября в областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие реконструкции находки 2017 года. Почетными гостями мероприятия стали аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов и заслуженный деятель республик Казахстан и Кыргызстан Илья Жаканов.

Глава региона Махамбет Досмухамедов подчеркнул, что Атырауская земля славится не только полезными ископаемыми, но и богатым историческим прошлым. Ежегодно археологи находят новые артефакты, и это – еще одно тому доказательство. Илья Жаканов вспомнил свои беседы с известным археологом Маргуланом, который провел первые археологические раскопки древних городов вдоль рек Сырдарья, Талас, Шу, исследовал культуру Тараза, Отрара, Сайрама, Саурана, Сыганака.

Поблагодарив археологов и реставраторов в лице Марата Касенова и Крыма Алтынбекова за их старания и труд, он обратился к акиму области с предложением принять все меры для сохранения обнаруженных в результате раскопок последних лет исторических памятников.

По окончании торжественной части мероприятия в роли экскурсовода для гостей выступил кандидат исторических наук, руководитель раскопок Марат Касенов. Знакомя с экспонатами, он подчеркнул, что сарматский период истории нашего края вызывает особый интерес у ученых всего мира.

– Сарматы влияли на ход истории на всем континенте, их могильники обнаружены на просторах от Уральских гор до Западной Европы, но ученые всех стран признают, что эпицентр их могущества находился именно в Прикаспии, – рассказал он, не преминув заметить, что в сарматском обществе с особым почтением относились к женщине. – Амазонки из греческих легенд – это и есть воительницы-сарматки, – подчеркнул он, – ведь не случайно во время Великой Отечественной войны только три девушки с Востока были удостоены звания Героев Советского Союза, и все они из наших степей. Алия, Маншук и Хиуаз – потомки тех самых амазонок.

Ученым еще предстоит определить антропологический тип женщины-воина, также ждут своего часа другие открытия, связанные с ней. Работы продолжаются, а значит, нас ждет еще одна сенсация.

Кайрат САТАЕВ

Фотографии предоставлены службой коммуникаций Атырауской области