Победитель айтыса получил 1,5 млн тенге в Атырау

В Атырау завершился республиканский айтыс акынов «Қалың елім қазағым…», посвященный 175-летию великого мыслителя Абая Кунанбаева.

В течение двух дней 24 импровизаторов воспевали не только наследие Абая, но и поднимали проблемы региона, такие как обмеление реки Урал, загрязненный воздух, отсутствие в районах инфраструктуры. В финал прошли всего двенадцать акынов, четыре из которых защищали честь Атырауской области. Это Жанибек Садиров, Шалкарбай Избасаров, Сырымбек Сарсенбаев и Серик Койшыгулов.

— Акыны нового поколения – образованные, начитанные, тем самым вносят креатив в айтыс, — сказал бессменный ведущий айтыса Журсин Ерман. – Когда есть молодые таланты и интерес народа к айтысу, думаю, это искусство не умрет, а продолжится, передаваться от поколения к поколению.

По итогам мероприятия обладателям поощрительных призов вручили по 200 тысяч тенге. Третье место и 400 тысяч тенге достались Асем Ережекызы, Нурмату Мансурову и Алтынгуль Басымбековой. Второго места и приза в размере 750 тысяч тенге удостоились Рустем Кайыртайулы и атырауский акын Шалкарбай Избасаров. Первое место и один миллион тенге выиграл участник из Нур-Султана Еркебулан Кайнзаров. И, наконец, Гран-при и 1,5 миллиона тенге аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов вручил Рауану Хайдарову.

— Безусловно, Абай Кунанбаев оставил яркий след в истории нашей страны как ученый мыслитель, поэт, просветитель. Об этом в своих статьях подробно рассказали и Елбасы Нурсултан Абишевич, и президент страны Касым-Жомарт Токаев. И на сегодняшнем вечере айтыскеры помогли зрителям ближе познакомиться с миром Абая. В регионе с соблюдением карантинных мер были проведены мероприятия, посвященные юбилею акына. Красивым завершением стал республиканский айтыс. Спасибо акынам за такой познавательный вечер, подаренные эмоции, — сказал аким области Махамбет Досмухамбетов.

Ляззат САЛИМОВА,

Фото автора