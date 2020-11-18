Олеся — это сказка, чудо и песня

Третье место завоевала юная атырауская певица Олеся Кузьмина в финале республиканского детского вокального конкурса «Бала дауысы».

Десятилетняя Олеся является солисткой вокальной студии «Фантазия» при Дворце культуры имени Курмангазы. Весной заявки на участие в конкурсе подали 4 315 детей по всему Казахстану, члены жюри отобрали всего 20 человек, в числе которых была и наша Олеся, которая поехала на финал творческого состязания в Алматы. Наставником девочки стал популярный казахстанский исполнитель Ерден Жаксыбек, а музыкальные продюсеры конкурса, в составе которых был известный певец Али Окапов, подбирали детям репертуар. Олеся исполнила песню «Мелодия добра», а на второй день конкурса вместе со своим наставником они в дуэте спели казахскую песню «Әкем әні». И столь успешно, что среди двадцати финалистов наша девочка стала одной из лучших и завоевала третье место!

Олеся занимается вокалом с четырех лет, является отличницей учебы в музыкальной школе имени Курмангазы по классу фортепьяно. Первый большой успех пришел к девочке в пять лет, когда она стала лауреатом II премии традиционного республиканского конкурса «Бала бұлбұл». Кроме победы на республиканском конкурсе «Бала дауысы» Олеся в свое время завоевала Гран-при на международном конкурсе «Таңғы шұғыла» (г. Алматы), также Гран-при получила по итогам международного конкурса «Лучезарный рассвет» и «Бала бұлбұл», стала лауреатом первой премии международного конкурса «Дорога звезд», заняла первое место на международном конкурсе «Jazz Art» (г. Москва), имеет звание лауреата международного конкурса «Бозторғай». Вот такая она, наша Олеся, которая с удовольствием выступает на городских культурных мероприятиях и благотворительных концертах.

К успеху на сцене юную певицу привела педагог, руководитель вокальной студии «Фантазия» Любовь Иванова.

Марина КУАНЫШЕВА