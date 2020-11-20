И передай другому

Каждый новый руководитель, аким, босс, начальник, глава, председатель, директор, кому как угодно, норовит оставить след своего правления.

Кто-то скажет: «Да ничего удивительного, это общемировая практика и человеческая натура!» Согласен, все мы люди и любим тешить свое самолюбие, показывать плоды своей бурной деятельности. Но есть одно «но», извиняюсь за тавтологию. В наших реалиях это приобретает какие-то прямо-таки фундаментальные очертания, связанные с тем, что стремлением оставить себя в истории страдают люди, наделенные властью или околовластные. При этом инициатива руководства может иметь как далеко идущие положительные последствия, так и отрицательные. Однако в момент реализации той или иной «грандиозной» идеи это мало кого волнует, а здравомыслящие советы и наказы либо отметаются со скоростью света, либо остаются в игноре. Еще одна особенность казахстанского менеджмента в том, что зачастую отсутствует понятие преемственности принятых решений, начатых, но не завершенных дел или, как модно сейчас говорить, проектов.

Начну издалека. В приснопамятный 1991 год, накануне развала Союза нерушимого… в Атырауской области шла кампания по строительству бань и очагов культуры. Забота о чистоте тела и духа жителей области стала чуть ли не главной проблемой тогдашнего главы обладминистрации Газиза Алдамжарова, планировавшего отстроить бани чуть ли не в каждом селе. Дело это благое, как говорится, чистота – залог здоровья. Алдамжаров, как приверженец социалистических взглядов, считал это приоритетом в работе. Но как только он ушел с поста, дело это свернули. А бани и другие соцкультобъекты (парикмахерские, швейные мастерские, клубы и т.д.) со временем разобрали по кирпичикам. Новый глава региона Сагат Тугельбаев, предприимчивый по духу и мировоззрению, энергично принялся за реализацию инвестпроектов. Да так, что на местном механическом заводе начали собирать и выпускать утюги крупнейшего японского производителя Sanyo Electric. Я диву давался, утюги, да еще японские, и к тому же в прежде захолустном Атырау, это было совсем уж в диковинку. Отец приобрел один из таких утюгов, прослуживший нам долгие годы. Японцы даже планировали расширять линейку производимой продукции на местном заводе, о чем писала «ПК» в те годы. Да что там утюги, вертолеты не хотите! Именно эти винтокрылые машины собирались выпускать на механическом заводе «Шельф» в количестве 100 единиц ежегодно под маркой МИ-52 совместно с россиянами. Эх, не тут-то было, стоило акиму области Тугельбаеву уйти со своего поста, так об этих прорывных проектах стало не принято говорить в местных коридорах власти.

Или вот еще пример. Аким области Серикбек Даукеев, как профессионал-геолог, норовил узнать о подземных водах нефтяной столицы. И весь период правления регионом строил грандиозные планы по сооружению дренажной системы. Так сказать, план всеобщего отдренажирования подземных вод. Он энергично выбивал на это дело деньги из республики, отчаянно доказывая и правительству, и атыраусцам, что без дренажа никуда. С упоением рассказывал всем о необходимости многомиллиардных расходов, благо, тогда нефть пошла в рост, и у страны появились излишки денег. Кое-какие пилотные участки построили, но самый зачетный проект даукеевского правления – канал Ерик Мостовой, который сейчас никому не нужен и протухает. Правда, более двух миллиардов тенге «закопать» успели. Судьбу канала решил последующий глава региона Аслан Мусин, запретивший тратить средства на его дальнейшую прокладку до Каспия, урезав его длину и свернув русло канала обратно в реку в районе с. Ракуша. При Мусине не то что говорить вслух, но даже упоминать о дренаже стало занятием неприличным.

Хотелось бы надеяться, что наши руководители во властных структурах при принятии очередных решений не будут ставить жирный крест на том, что было сделано и начато при предшественниках. Или, по крайней мере, имели в виду реализуемые проекты, но не завершенные до логического конца. Думается, что совершенно не случайно в предвыборной платформе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» вопросы преемственности – в списке приоритетов.

Тимур КАЗИЕВ