Напавшая на ребенка в Атырау собака убита

В Атырау собака напала на маленького ребенка и покусала. Пострадавший малыш с травмами средней степени тяжести находится в больнице. Пес убит.

18 ноября примерно в 16 часов 51 минуту на пульт «102» поступило сообщение от жителя микрорайона «Жулдыз-2» о нападении собаки на малолетнего ребёнка.

— На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Ребенок, 2018 года рождения, с многочисленными ранами в области головы и рук был доставлен полицейскими в областную детскую больницу, — проинформировала пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Гульназира Мухтарова.

Собаку, покусавшую ребенка, в ходе поисковых мероприятий полицейские отыскали в том же микрорайоне — на территории одной из небольших промышленных баз. Установили и владельца собаки, им оказался житель города Атырау, 1985 года рождения.

— В отношении хозяина пса оформлен административный протокол по части 2 статьи 408 КоАП «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек, — уточнила Г. Мухтарова. – По данной административной статье предусмотрен штраф в размере 10 МРП.

По информации пресс-службы Атырауского областного управления здравоохранения, «в настоящее время состояние ребенка нормальное».

— У ребенка диагностировали травмы средней степени тяжести, ему в срочном порядке была оказана первая помощь в травматологическом отделении. Сейчас ребенок находится в отделении вместе с мамой, — пояснил врач-травматолог Атырауской областной детской больницы Жаксылык Магзомов.

По некоторым сведениям, собака, напавшая на ребенка в микрорайоне «Жулдыз-2», — стаффордширский бультерьер, и у хозяина она находилась всего несколько месяцев. Волонтеры отмечают, что стаффордширский бультерьер — это конечный «продукт» вязки бульдога и английского терьера. В своей родной стране, Англии, стаффордширский бультерьер получил прозвище «собака-нянька» за свою репутацию приятеля и охранника детей. Несмотря на свирепый облик, эта собака неагрессивная.

Да, уровень агрессии в отношении человека и братьев наших меньших у этой породы снижен, тем не менее, это не значит, что ее представители совершенно безобидны.

Светлана НОВАК