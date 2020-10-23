Земельные участки предоставляются…

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов заслушал отчеты руководителей уполномоченных органов о проделанной работе по предоставлению земельных участков и установлению границ населенных пунктов.

В соответствии с целевым назначением земельный фонд подразделяется на следующие категории: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, транспорта, связи; земли особо охраняемых природных территорий; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. На сегодня земельный фонд области составляет 11 млн 863 тыс. гектаров.

По информации руководителя управления земельных отношений Атырауской области Алибека Ермеккали, за 9 месяцев 2020 года для предпринимательской деятельности через аукцион было предоставлено 104 земельных участка. Еще 132 земельных участка были выделены через конкурс для сельскохозяйственных нужд.

На основании плана мероприятий по реализации задач в сфере регулирования земельных отношений на 2017-2021 годы разработана «Дорожная карта», согласно которой необходимо утвердить границы 126 населенных пунктов.

Если в 2017 году по области были установлены границы восьми населенных пунктов, в 2018 году – 34, в 2019 году – 39, то в 2020 году проводятся работы по установлению границ 45 населенных пунктов, – отмечают специалисты ведомства.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РК «О Генеральном плане города Атырау Атырауской области» от 2016 года, земли Алмалинского сельского округа Махамбетского района общей площадью 7145 гектаров были переданы городу. В целях рационального использования земель области был реализован проект землеустройства по передаче 413 361 га земли из земельного фонда Кызылкогинского района Макатскому району.

Подводя итоги совещания, аким области Махамбет Досмухамбетов поручил ответственным лицам завершить плановые работы в обозначенные сроки.

Фото из архива редакции «ПК»