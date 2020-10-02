В Атырау открыли памятную доску в честь Хиуаз Доспановой

В Атырау на территории международного аэропорта имени Хиуаз Доспановой состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память об отважной летчице.

В своей приветственной речи аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов отметил, что подвиги нашей прославленной землячки во время Великой Отечественной войны играют важную роль в деле воспитания подрастающего поколения. «Помнить и чтить героев войны – это наш общий долг», — подчеркнул он.

В свою очередь преседатель областного совета ветеранов Катимолла Ризуанов высказал пожелание, чтобы администрация аэропорта тоже подключилась к ответственной миссии – просвещать общественность о подвигах Хиуаз Доспановой.

Церемония завершилась возложением цветов к памятнику штурману-стрелку ночного бомбардировочного авиаполка.