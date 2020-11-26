Труппа Атырауского Молодежного театра представила премьеру

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Новой премьерой порадовала ценителей культуры труппа Атырауского Молодежного театра, которая поставила на сцене Академического Казахского драматического театра имени Махамбета мировую классику – драму «Клеопатра» по пьесе английского писателя Бернарда Шоу «Цезарь и Клеопатра». Этот спектакль главный режиссер театра Мухангали Томанов адаптировал специально для атырауской сцены.

– Я долго думал, что бы предложить зрителям Молодежного театра, и остановился на истории последней царицы Египта Клеопатры. Мне хотелось увлечь молодых через судьбы двух личностей, показать, на что могут быть способны влюбленные люди, сказал Мухангали Томанов.

В основе сюжета лежат отношения знаменитой правительницы Клеопатры и римского полководца Цезаря. Чувства двух великих людей, какими были и остались в истории Цезарь и Клеопатра, не могут оставить никого равнодушными, ведь их судьбы – это судьба и жизнь той страны. И от того, как поведут себя завоеватели, порой зависит ход истории.

Примечательно, что в спектакле задействованы сразу две Клеопатры. Как пояснил Мухангали Томанов, у многих правителей и царей, исторических персон были двойники, и Клеопатра не была исключением. Одну сыграла Асель Салауаткызы, а вторую – Аружан Сагиндыкова. Египетская царица многоликая хитра, умна и коварна. И Асель в дуэте с Аружан удалось передать это со сцены. Фигура римского полководца Цезаря, которого сыграл Сагдат Муратулы, получилась убедительной, хорошо продуманной. Наиболее яркой в спектакле была роль няни Клеопатры Фтататиты в исполнении Айгерим Силыковой.

Отдельно хотелось бы отметить хореографическую постановку. Динамичные танцы в стиле римской и греческой культуры поставила хореограф Шынар Нургалиева.

Марина КУАНЫШЕВА