Сто тысяч тенге выиграли победители квест-игры среди молодежи

7 / 100 При поддержке Rank Math SEO

Насколько молодежь знает историю Великой Отечественной войны, участников, улиц, названных в честь них, исторических памятников, выясняли во время квест-игр, посвященных 75-летию Победы.

Пять команд в течение дня на машинах объезжали город и выполняли 15 заданий от организаторов. Причем задания оказались не скучными. К примеру, нужно было на ходу сочинить стихотворение о войне и прочитать его на том месте, который ассоциируется с Победой (парк Победы – прим. автора). А в качестве доказательства координаторам отправляли видео. Было и такое задание: попросить любого прохожего спеть один куплет песни, посвященной войне и записать выступление на видео.

Не менее интересными были такие задания, как сфотографироваться на фоне старого Вечного огня, найти памятник герою ВОВ, которую фашисты называли ночной ведьмой, отыскать учреждения, которые построены в годы войны, сделать памятное фото на фоне улицы имени командира стрелкового взвода 538, а о ком идет речь, участники должны были догадаться сами. На выполнения всех заданий предоставили всего два часа.

— Организуя подобное мероприятие, мы решили убить двух зайцев — это сохранение памятников историко-культурного наследия народа и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине,- сказала инициатор мероприятия, руководитель ОО «Золотое время» Айгуль Уалиева. – Участниками данного мероприятия стали горожане, которые выразили желание участвовать в квест-играх и испытать свои знания о войне и скорость мышления.

По итогам соревнования первое место и сто тысяч тенге заняла команда «Адреналин». Второе место с призовым фондом 70 тысяч тенге достались команде «ЮЖК». Третье место и 50 тысяч тенге выиграла команда «Dream team».

— Мне было интересно, к примеру, узнать об улице в районе СМП, названной в честь Супыгали Курманбаева, который был героем ВОВ, участником Сталинградской битвы в составе 63-ей гвардейской, принимал участие в освобождении Донбасса, — рассказывает капитан команды «Адреналин», студентка Атырауского университета нефти и газа Асель Ахмедиярова. – Наша команда правильно выполнила все 15 заданий. Отдельное спасибо разработчикам карты «2 ГИС», которая помогла нам в поиске необходимого сооружения или улицы.

Ляззат САЛИМОВА,

фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА