Предприниматели высказали предложения по функционированию ресторанного бизнеса

В Атырау группа предпринимателей озвучила свои предложения по деятельности ресторанного бизнеса.

Как сообщает служба коммуникаций Атырауской области, заместитель акима Атырауской области Ержан Абылханов выслушал предложения владельцев и работников ресторанов и банкетных залов, а также ответил на их вопросы. В первую очередь предприниматели попросили разрешить им проводить свадьбы, согласно санитарным требованиям, с участием не менее 50 человек. Во-вторых, обратились к акимату с просьбой помочь им с оплатой счетов за коммунальные услуги.

Заместитель акима области Ержан Абылханов в беседе с предпринимателями напомнил о том, что на данный момент вторая волна пандемии Covid-19 наблюдается во многих странах мира. Он пояснил, что в регионе продолжаются поэтапные меры по снижению рисков для бизнеса. И что сейчас все еще рассматривается вопрос о разрешении работы ресторанов вместимостью до 50 человек.

В свою очередь и.о. главного государственного санитарного врача области Амантай Жумагалиев сказал, что проводить подобные торжества и праздничные мероприятия в условиях высокой опасности заражения слишком рискованно. Он также пояснил, что региональное постановление будет разработано на основе республиканского.

В конце встречи заместитель акима области Ержан Абылханов подчеркнул, что повторно внесет предложения предпринимателей на рассмотрение межведомственной комиссии и дал конкретные поручения управлению предпринимательства.

— Мы зафиксировали все вопросы, поднятые на встрече, и будем работать в данном направлении. Безусловно, это вопрос не одного дня. Мы также знаем, что ряд стран по всему миру объявляет чрезвычайное положение в связи с повторной волной пандемии. Не надо далеко идти за примером, аналогичная ситуация наблюдается и в соседней России. Тем не менее, мы рассмотрим способы решения озвученных вопросов, — сказал и.о. руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Абдуахит Абишев.