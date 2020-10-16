Накроет ли нас волной?

По инициативе проектного офиса «Атырау – адалдық алаңы» депутаты гормаслихата, представители медицинских организаций области, неправительственного сектора, а также журналисты провели мониторинг по подготовке объектов здравоохранения ко второй волне пандемии.

В составе группы – руководитель офиса Альфия Адиева, депутаты городского маслихата Гульзейнеп Дюсупова, Каршыга Джаумбаев, директор Атырауского кожвендиспансера Мира Бердешева, руководитель общественного объединения «Нейродетки. Чудо есть» Лунара Максутова и другие.

Дистанция не соблюдается

Первый объект, который посетила мониторинговая группа, – городская поликлиника №3, обслуживающая 49 тысяч человек. Надо отметить, что в последние годы количество прикрепленного к медучреждению населения интенсивно растет. Связано это с появлением новых микрорайонов «Береке», «Коктем», кроме того, два села Махамбетского района – Береке и Алмалы – теперь относятся к г. Атырау. Тем не менее, по словам директора поликлиники Айман Утегеновой, здесь сформирован двухмесячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты. Для складирования медпрепаратов используется подходящее помещение, так как хранение лекарств подразумевает определенную температуру, влажность и другие моменты. Все это соблюдается в поликлинике.

Но само здание медучреждения очень тесное, особенно коридоры: они настолько узки, что пройти, не задев людей, ожидающих очереди, сидя возле кабинетов врачей, практически невозможно. Соблюсти дистанцию в два метра не получится.

Маски бесплатные?

Один из спорных вопросов, возникших в ходе мониторинга, – обязаны ли медорганизации выдавать посетителям одноразовые маски. Таких требований к поликлиникам нет, ведь согласно предписанию главного санврача, население в своем большинстве обязано носить маски и на улице, а значит и в медучреждение человек должен прийти в ней. Это какой же бюджет надо иметь, чтобы предлагать их бесплатно! Но все же в поликлинике их дают тем пациентам, которые пришли на прием к врачу без маски.

– Маски мы выдаем тем, кто приходит без них, – пояснила Айман Утегенова. Но депутаты и общественники были категоричны: маски многодетные семьи, инвалиды и другие социально уязвимые слои населения не могут приобретать за свой счет, поликлиники их обязаны выдавать бесплатно.

Склад под рукой

Хорошее впечатление оставила Геологская поликлиника, обслуживающая 19 тысяч человек. Мед­работникам да и самим местным жителям повезло – весь основной запас лекарств от коронавирусной инфекции и пневмонии хранится у них на цокольном этаже, никуда ехать не надо, 10 минут – и нужное лекарство на полке у врача.

Члены мониторинговой группы осмотрели склад. В помещении в несколько сотен метров в больших люках, коробах, в упаковках хранятся жизненно важные медикаменты. Также здесь есть средства индивидуальной защиты для медицинского персонала, кислородные аппараты. Члены мониторинговой группы проверили все наименования, срок годности, условия хранения, целостность упаковок.

– Как вы знаете, летом была очень напряженная ситуация, и многие остались один на один со своей болезнью и страхом, – говорит Лунара Максутова. – Были длинные очереди в аптеки, которые в несколько раз подняли цены на лекарственные препараты. Люди заказывали их из других городов, из России. Чтобы не было впредь подобной ситуации и чтобы убедиться в готовности к возможной второй волне пандемии, мы решили сами проверить наличие медикаментов, действительно ли есть они на складах, сколько их, есть ли возможность заказать еще дополнительно, за какой срок их привезут.

Бахилы есть, лифты исправны

Понравилась работа городской поликлиники №7, к которой прикреплены более 38,5 тысячи человек. При входе в медучреждение всем входящим измеряется температура, раздаются маски тем, кто не располагает защитными средствами. Здание поликлиники типовое, с лифтами, отдельной гардеробной. Есть добротный склад, где аккуратно расположены все лекарства от вируса Сovid-19 и пневмонии. Здание достаточно просторное, есть возможность соблюдать все нормативы.

– Мы создали реабилитационный кабинет для переболевших коронавирусной инфекцией и пневмонией. Мы также открываем солевую шахту для укрепления легких. Готовим кабинет медико-социально-психологической помощи, – рассказывает директор поликлиники Гульнафис Танбаева.

В целом, члены мониторинговой группы смогли убедиться в том, что медицинские учреждения располагают необходимым запасом лекарств.

Марина КУАНЫШЕВА

Фото из открытых источников