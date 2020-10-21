Махамбет Досмухамбетов поручил усилить профилактические меры

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов поручил усилить меры предосторожности при подготовке ко второй волне пандемии Covid-19, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

В ходе встречи с руководителями соответствующих органов он отметил, что многие страны мира уже столкнулись со второй волной пандемии. Исходя из предыдущего опыта, он поручил усилить профилактические мероприятия, а также активизировать работу 114 мобильных групп, действующих в регионе с июля текущего года.

«Для нас важно сохранение здоровья каждого человека. Нельзя пренебрегать необходимостью ношения медицинских масок, соблюдения социальной дистанции, санитарных норм — это главное требование для всех. Поскольку угроза все еще сохраняется, нам нельзя расслабляться, очень важно активизироваться и вести работу с удвоенной силой», — подчеркнул аким области.

Кроме того, по словам Махамбета Досмухамбетова, в регионе фиксируются случаи, когда среди населения и предпринимателей грубо нарушались требования, прописанные в постановлении главного санитарного врача области. «Опасный вирус не терпит халатности. Поэтому, если каждый человек будет в полном объеме соблюдать санитарные требования, только тогда мы сможем остановить его распространение, сохранив здоровье и безопасность наших граждан», — сказал аким.

С 5 июля по 17 октября 114 специально сформированных мобильных групп провели в области 3315 проверок, во время которых выявили 477 нарушений карантинных требований.