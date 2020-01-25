В Назарбаев Интеллектуальной школе новый руководитель

Заместитель Председателя правления автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Светлана Испусинова представила коллективу НИШ г.Атырау нового директора – им стала Куралай Тлеубердиевна Ахмадиева. Куралай Ахмадиева с отличием окончила Восточно-Казахстанский Государственный университет имени Сарсена Аманжолова, работает в сфере образования более 17 лет. Имеет степень магистра исторических наук. До назначения директором НИШ г.Атырау Куралай Ахмадиева работала заместителем директора по развитию Назарбаев Интеллектуальной школы г.Нур-Султан. Ранее занимавший должность директора НИШ г.Атырау Айдарбек Тулепович Айтпукешев назначен директором Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Уральска.

Анжелика Ким