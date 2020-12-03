COVID-19: в Атырау 31 новый случай

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За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 31 в Атырауской области.

Всего в стране подтверждено 133 887 случаев. Большинство зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области – 140, Павлодарской – 99, Северо-Казахстанской – 97, в Акмолинской – 89, Костанайской – 82. В Западно-Казахстанской (34), Алматинской (24), Карагандинской (21) областях. В Жамбылской области – 15, Туркестанской – 7, Мангистауской – 5, Кызылординской – 2, Актюбинской – 5. В Алматы — 72, Нур-Султане — 41, Шымкенте — 5.

В Казахстане 642 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: в городе Нур-Султан — 79

в городе Алматы — 33

в Акмолинской области — 34

в Актюбинской области — 1

в Алматинской области — 9

в ВКО — 116

в Жамбылской области — 14

в ЗКО — 73

в Карагандинской области — 14

в Костанайской области — 83

в Кызылординской области — 1

в Мангистауской области — 1

в Павлодарской области — 107

в СКО – 75

в Туркестанской области — 2.

Всего в стране выздоровели – 118 004 человека от COVID-19.