COVID-19: в Атырау 31 новый случай

За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 31 в Атырауской области.
Всего в стране подтверждено 133 887 случаев. Большинство зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области – 140, Павлодарской – 99, Северо-Казахстанской – 97, в Акмолинской – 89, Костанайской – 82. В Западно-Казахстанской (34), Алматинской (24), Карагандинской (21) областях. В Жамбылской области – 15, Туркестанской – 7, Мангистауской – 5, Кызылординской – 2, Актюбинской – 5. В Алматы — 72, Нур-Султане — 41, Шымкенте — 5.
В Казахстане 642 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: в городе Нур-Султан — 79
в городе Алматы — 33
в Акмолинской области — 34
в Актюбинской области — 1
в Алматинской области — 9
в ВКО — 116
в Жамбылской области — 14
в ЗКО — 73
в Карагандинской области — 14
в Костанайской области — 83
в Кызылординской области — 1
в Мангистауской области — 1
в Павлодарской области — 107
в СКО – 75
в Туркестанской области — 2.
Всего в стране выздоровели – 118 004 человека от COVID-19.