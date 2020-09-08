Ученый, руководитель, гражданин

Ученый — это призвание. На наш взгляд, такое определение можно отнести к академику общественной академии РК, доктору исторических наук, профессору, первому ректору НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» Xисмету Бозановичу Табылдиеву.

В 1962 году, окончив Казахский педагогический институт им. Абая, Хисмет прибыл на родину своих предков — в Атырау. И здесь начал свою трудовую деятельность с преподавателя истории в средней школе. Но по призванию он был ученым, его тянуло к науке. Через год, оставив школу, Х. Табылдиев пошел работать преподавателем в институт, где трудились такие ученые, как С. Кожабаев, К. Темиргалиев, Л. Файн и др. Вместе с ними Хисмет Бозанович начал кропотливо изучать историю родного края. В то время эта тема была неисследованной, в какой-то мере даже закрытой, и молодой ученый сел за архивы, бывал в районах, записывал рассказы аксакалов, очевидцев. И только через 10 лет, после того как весь научный фактический багаж был собран, Табылдиев поступил в аспирантуру института истории, археологии и этнографии Казахстана им. Ч. Валиханова.

В 1972 году под руководством известного академика С. Зиманова молодой человек защитил кандидатскую диссертацию на тему «История Гурьева». Многие ученые знают, насколько скрупулезным был Салык Зиманович, требовавший от своих учеников, особенно от диссертантов, комплексного и глубоко научного подхода в своих работах. Хисмет успешно прошел через все испытания благодаря безукоризненным знаниям. Параллельно занимаясь наукой, Хисмет Бозанович проработал 17 лет на хлопотном посту проректора, проявив высокие организаторские способности и деловитость, заслужил большой авторитет как среди преподавателей и студентов, так и у руководства. И в 1991 году Хисмета Табылдиева назначили ректором университета. Благодаря грамотной организации работы университет стал одним из ведущих учебных заведений страны. По предложению ректора здесь открылась аспирантура по четырем предметам: педагогике, философии, истории и биологии. Материально-техническая база вуза, несмотря на экономические трудности в стране и в сфере образования, в частности, намного улучшилась. Сегодня в университете получают высшее образование 8 тысяч студентов, и по численности он занимает четвертое место в республике. Разумеется, поднять вуз на такой уровень было нелегко – ректору и коллективу приходилось трудиться, не жалея времени и сил. И тут нужно отметить, что хотя X. Табылдиев практически был готов к защите докторской диссертации, он предпочел сначала наладить работу университета, а затем вернуться к диссертации. Когда все намеченные дела были реализованы, он успешно защитил свой научный труд.

Особо хотелось бы остановиться на теме диссертации ученого, касающейся организации системы ликвидации безграмотности в Казахстане. Не секрет, что в советский период ликвидация безграмотности расценивалась как великая победа большевиков, раскрывались только положительные стороны этой темы. А противоречия, сложные вопросы оставались в тени. Новизна исследования X. Табылдиева состоит в том, что он предложил свою концепцию процесса, связанного с периодом борьбы с безграмотностью. Например, до последнего времени в учебниках было сказано, что ликбез начался только после революции, X. Табылдиев приводит ряд фактов, опровергающих это. Например, он подчеркивает вклад А. Байтурсынова, автора первого казахского букваря, предложившего свою программу борьбы с безграмотностью. Также до недавнего времени ничего не говорилось о влиянии голода в 1917-1921 г.г., 1932 г., репрессий 1920-1930-х годов на получение образования, а также о вкладе национальной интеллигенции в борьбу с безграмотностью. Xисмет Табылдиев первым в отечественной истории освещает этот вопрос.

Борьба с безграмотностью при советской власти велась на государственном уровне, выделялись большие средства, что дало, несомненно, положительные результаты. Но при этом власть допустила серьезные ошибки. Например, она способствовала ослаблению национальной культуры и языка. По его мнению, негативным процессам содействовал переход с арабской графики сначала на латинскую, затем — на современную, а также политизация учебно-воспитательной работы.

Коллеги считают Хисмета Бозановича знатоком своего региона. Летопись области, в целом Западного Казахстана, создана при его непосредственном участии. Кроме монографии, он автор трудов «История города Гурьева», «История Младшего жуза», «О репрессиях» (последние два — в соавторстве с Калмуратовым и Г. Нигметовым). Х. Б. Табылдиев являлся одним из авторов двухтомника «Боздактар», Большой Казахской советской энциклопедии. Как ученый X. Табылдиев опубликовал в периодической печати более 200 статей. Он являлся членом Международной ассоциации региональных университетов (Россия, Туркменистан, Калмыкия, Иран, Дагестан). ИменноТабылдиев был одним из первых инициаторов интеграции университетов Прикаспийского региона.

Светлая память о нем до сих пор живет в наших сердцах. Сегодня в НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» действует НИИ истории, археологии и этнологии Прикаспийских государств имени Х.Б. Табылдиева, возглавляемый доктором исторических наук С. Сапановым.

М. Койгелдиев, доктор исторических наук, профессор

Б. Тыныбаев, старший преподаватель НАО «Атырауский университет им. X. Досмухамедова»