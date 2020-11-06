Старый Гурьев: сохранить оставшееся

Недавно в социальной сети Facebook один из жителей г. Атырау выложил пост насчет старого города, суть которого заключается в том, что старинные и ветхие купеческие дома, расположенные в исторической части города, надобно снести. И, стало быть, на их месте построить новые здания. Вокруг его позиции развернулись нешуточные баталии, где вопрос поставлен ребром почти по-гамлетовски «Быть или не быть… »

Вспомнили в Facebook

Мы, конечно, утрируем, но два противоположных лагеря мнений были непримиримы в своих позициях и приводимых доводах. Первая позиция ясна как белый день – сохранить условно до последнего кирпичика то, что осталось неразрушенным и ­неснесенным на сегодня от прежнего исторического Гурьева. Позиция другого лагеря немного показалась ангажированной. Мол, это – артефакты истории дореволюционной, царской, угнетавшей местное население, а значит необходимо перевернуть эту страничку истории колонизации Казахстана решительно и бесповоротно и постараться не оставить камня на камне от «тяжелого» и «неприятного» прошлого. В принципе, разговоры вокруг сохранения зданий старого Гурьева идут давно.

А батл в Facebook лишний раз доказывает, что проблематика сохранности памятников истории в г. Атырау существует. Кстати, местные историки-краеведы собрали громадный пласт материалов о былом этих строений и частично об их хозяевах. Здесь также стоит упомянуть о том, что при предыдущем руководстве области началась разработка проекта строительства на территории старого города новых жилых и административных зданий с учетом исторической застройки. Анонсировалось, что в районе бывшего старого городского парка в будущем построят новый Дом дружбы, областную библиотеку, разобьют парковую зону, соорудят этнопарк. В областном управлении архитектуры от комментариев по поводу реализации данных проектов воздержались, сославшись на то, что они пока на стадии реализации и в основном находятся в сфере ответственности городских властей. В свою очередь этот вопрос мы попросили разъяснить руководство КГУ «Центр исследования историко-культурного наследия Атырауской области» областного управления культуры, архивов и документации, созданного вместо реорганизованной государственной инспекции по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия.

Ждем вердикта экспертизы

– Я в курсе этих дискуссий о старом городе, – комментирует руководитель КГУ «Центр исследования историко-культурного наследия Атырауской области» Мухамбеткали Кипиев, – видел и читал в Facebook. Как представитель официального госучреждения сообщаю, что на сегодня речь о сносе этих зданий не ведется. У нас имеется государственный список памятников истории и культуры местного значения, куда включены жилые дома и здания, расположенные в районе старого города. В него включены семь объектов по части архитектуры. Например, это здания ресторана «Урал», ресторана «Ренко» («Bella Napoli»), диагностического центра «Болашак-К» и другие. Кроме того, у нас имеется предварительный список объектов историко-культурного наследия, составленный нами, а по этим строениям еще не принято окончательное решение о включении их в государственный список памятников истории и культуры местного значения. По ним будет проведена независимая историко-культурная экспертиза, которая даст заключение – являются ли данные объекты памятниками, насколько они ценны в архитектурном плане. Если экспертиза одобрит и даст заключение, что эти здания требуют охраны как памятники истории и культуры, и что нужно отнести их к этой категории, то мы со своей стороны далее будем готовить проект постановления акима области. Затем необходимо будет пройти процесс согласования с уполномоченным органом – Министерством культуры.

По словам Мухамбеткали Кипиева, в Атырау на сегодня в предварительном списке находятся 25 объектов. Они расположены по следующим адресам: улицы Афанасьева, 3, ­ М. Исенова, 20, 26/2, 47, 52, 59, 61, Кулманова, 15, Нажмиденова, 71, Шевченко, 7,15,17, Пушкина, 97 и по проспекту Айтеке би, 19, 24 (26), 27. Это старинные, в основном купеческие жилые дома. И эти дома не только русских купцов и казаков, жили в Гурьеве и зажиточные татары и казахи-баи. К примеру, согласно историческим источникам, в городе известной была семья татарских купцов Ахмировых, построивших Ново-Ахмировскую или татарскую мечеть для мусульман, снесенную точно неизвестно когда.

Как поясняет Кипиев, по нововведениям и изменениям в законодательстве об охране и использовании памятников в настоящее время определены пять категорий памятников истории и культуры. Это – памятники архитектуры и градостроительства, археологии, ансамбли и комплексы, сакральные объекты, сооружения монументального искусства. В советское время часть зданий была причислена к памятникам исходя из идеологических соображений и относилась к категории исторических. К ним, в частности, были отнесены здания, где располагался первый Совет народных депутатов (Совдеп) или Ревком (Революционный комитет). Позже это понятие из законодательства об охране памятников изъяли. Если же копнуть глубже, то эти дома прежде были частной собственностью зажиточных граждан царской России. – Конечно, в городе Гурьеве были административные здания уездного городка. Но подробно, где располагались органы уездного начальства, нам, к сожалению, неизвестно, отсутствует подробная карта расположения этих зданий. В годы гражданской войны, как известно, богатые и зажиточные люди сбежали, а советское государство национализировало эти строения. А значит, новая власть на свое усмотрение использовала их, – продолжает руководитель КГУ «Центр исследования историко-культурного наследия Атырауской области».

Теперь, по всей видимости, стоит задача, чтобы жилые или административные здания царской России обрели новый статус как памятники истории согласно действующему казахстанскому законодательству об охране памятников. Центр исследования историко-культурного наследия Атырауской области планирует провести мероприятия по экспертизе объектов, которые указаны в предварительном списке, в следующем, 2021 году.

Список – не гарантия

Мухамбеткали Кипиев не согласен с бытующим мнением о делении истории на «свою» и «чужую».

– Это же не территория Российской империи, у нас территория Казахстана. А значит наша с вами история. Не вина хозяина, какого-то купца, в том, что он построил здание именно здесь, это ведь не имеет никакого отношения к политике. Была революция, была гражданская война, казаки воевали друг против друга, казахи с казахами, белогвардейцы с красными, делясь и враждуя. Но это все осталось в истории. Поэтому эти здания для истории города, безусловно, нужно сохранить. Мы их тщательно изучали, отбирали, они построены из долговечных материалов, – поясняет наш собеседник.

Следующий краеугольный вопрос, который предстоит решить, чтобы сохранить здания, касается проведения их реконструкции, требующей больших финансовых средств. Источниками финансирования работ по реконструкции исторических объектов определены государственный бюджет, средства собственника помещений и вложения инвестора, пожелавшего выделить средства как меценат или спонсор. Внесение в государственный список охраняемых памятников вовсе не гарантирует выделение средств из государственного бюджета на реконструкцию зданий. Если местные власти сочтут это необходимым, экономически целесообразным, то средства могут быть выделены, как это делается при реализации госпрограммы «Культурное наследие». В качестве примера Мухамбеткали Кипиев рассказал, как реставрируют прежние исторические здания в России.

Так, в крупных городах приоритет отдается добротным административным зданиям в центре города. И на это выделяются средства из госбюджета. А бывшие дворянско-помещичьи или купеческие особняки, усадьбы, виллы там чаще всего отдают в руки инвесторов, пожелавших отреставрировать их за собственный счет. Если здание расположено в хорошем месте, то из него делают в последующем либо гостиницу, либо хороший ресторан с богатым интерь­ером, либо превращают в офис банка или компании. В нашем городе некоторые исторические здания тоже отреставрированы за счет частных вложений, как, например, торгово-жилая усадьба, построенная в XIX веке, где открыт ресторан «Bella Napoli», а также здание ресторана «Урал» и отеля«Lucky Fox». После реставрации они выглядят красиво и радуют глаз.

По закону об охране памятников научно-реставрационными работами по реконструкции объектов истории и культуры могут заниматься частные и юридические лица, имеющие специальную лицензию и с нынешнего года получившие научную аккредитацию от Министерства образования и науки РК. Кипиев также не согласен с мнением, что все старое является памятником. И призывает горожан не сравнивать Атырау с Астраханью, являвшейся центром губернии, или Уральском, где был центр области или уезда. Так как там гораздо больше исторических зданий, ценных в архитектурно-историческом плане. Это здания городской управы, департамента полиции, жандармерии, военного ведомства, различного рода учебных заведений, медицинских учреждений и т.д.

В свое время, точнее в 2012 году, была разработана ПСД для проведения реставрации здания первого Совдепа на общую сумму 45 млн тенге. Правда, средства не были выделены, сейчас, с учетом инфляции, стоимость таких работ, конечно, будет дороже. Так что вопрос с бюджетным финансированием реставрационных работ остается открытым. В целом хотелось бы сказать, чтобы в будущем район старого Гурьева хорошо было бы привести в порядок. Проложить в том районе тротуары и пешеходные дорожки, озеленить, наладить уличное освещение, провести благоустройство с учётом исторической застройки. А новые административные здания строить в европейском стиле. То есть сделать этот район уютным и приятным для посещения его горожанами и гостями города, а не полузаброшенным как в настоящее время. Этот уголок города тоже мог бы стать одним из центров для развития местного туристического кластера по части краеведения. Да и последующим поколениям будет что показать и рассказать об истории города.

Тимур КАЗИЕВ