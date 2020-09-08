Землю нахрапом не возьмешь

Крестьянское хозяйство «Дастан» сегодня начало сбор урожая картофеля и лука поздних сортов. Знаменитые дастановские арбузы и дыни собраны на 80 процентов. Увы, как отметил руководитель хозяйства Коныс Ерманов, в этом году из-за нехватки рабочей силы часть урожая останется на полях.

Сбор первого урожая дастановцы традиционно начали в июле, но пандемия внесла свои коррективы в этот ответственный процесс. Так, если ежегодно в это время на полях работала сотня дехкан, то в этом году на поле вышли два десятка человек. Палочки-выручалочки, то бишь трудовые мигранты из соседнего Узбекистана, не смогли приехать на заработки из-за карантинных органичений.

– Мы приглашали на работу местных жителей, предложив зарплату в размере 100 тысяч тенге, но откликнулись всего лишь двое взрослых и десять школьников. Старшекласники хорошо поработали, но с началом учебного года ушли. На полях остается часть урожая, который просто некому собирать, – сообщил растениевод, посевная площадь хозяйства которого составляет 120 гектаров.

Ситуация прямым образом отразилась и на ценах на бахчевые. Жители региона так и не смогли вдоволь поесть сладких арбузов и дынь, цены не по карману. Из-за карантинных ограничений люди стали заложниками ближайших от дома торговых точек, где стоимость арбузов и дынь так не снизилась. Например, в торговом ларьке в микрорайоне Нурсая арбуз реализуется по 150 тенге за килограмм, дыни – по 250-350 тенге.

— Да, в прошлом году в это время мы продавали арбузы по 40 тенге за 1 кг. Сейчас торгуем только в четырех точках города и оптом и в розницу по 100 тенге, – рассказывает К. .

Хозяйство «Дастан» широко известно горожанам и своими овощами – лук, морковь, свекла, капуста и картофель всегда пользуются спросом. Сохранять овощи в хорошем виде позволяет уже третий год собственное овощехранилище мощностью 1000 тонн, соответственно урожай реализуетсядо конца года. Также здесь экспортируют овощи в соседние Актобе и Актау, Российскую Федерацию.

Буренки, карпы и гусята

Как известно, дастановцы успешно развивают и животноводство. В активе хозяйства 2000 голов овец, 300 КРС и 150 лошадей, за скотом ухаживают два десятка животноводов. На сегодня они занимаются заготовкой кормов в степях Тайсойгана.

Два года назад Коныс Ерманов начал осваивать птицеводство – изучил новое направление, нашел птицеводов, построил птичники, купил гусей, уток, индоуток, индюков и даже перепелов. Птицы стали незаменимыми помощниками по «усвоению» полевых отходов. Порядка трехсот птиц растут и развиваются, набирая вес. «Птицы любят покушать, сегодня мне сообщили, что за день они съели 17 мешков мелкой морковки!», – рассказывает Коныс Ерманов.

И это не единственное новое направление агрария с 18-летним стажем, следующим на реализации стоит прудовое хозяйство по выращиванию карпов.

-Выращивание карпов в прудовых хозяйствах – очень популярное занятие у россиян. Карп относится к семейству сазановых, быстрорастущая, вкусная и мясистая рыба. Пруд готов, скоро поедем за мальками, – сообщил К. Ерманов.

Собирать и учить аграриев

Опытный аграрий поделился своими мыслями по развитию сельского хозяйства:

— Государство оказывает поддержку аграрному сектору, мы получаем субсидии, выдаются микрокредиты и т.д. Но каждое хозяйство у нас работает само по себе, не зная о новостях в отрасли. Я могу себе позволить и каждый год бываю на семинарах-совещаниях российских аграриев в Краснодаре, где узнаешь много нового по выращиванию того или иного овоща, ведь каждый год меняются технологии. На семинарах выступают крупные аграрии, делятся

опытом, это огромная помощь для развития хозяйств. Что примечательно, российские семинары организовывают торговые компании, там они находят будущих покупателей своих семян, удобрений, труб для капельного орошения и т.д. В конечном счете, выигрывают все, – рассуждает аграрий, отмечая, что такие мероприятия редкость для Казахстана.

По его мнению, для развития сельского хозяйства, кроме финансовой поддержки, важно, чтобы крестьяне были в курсе последних событий в отрасли.

— Радует, что сегодня люди идут в сельское хозяйство, сейчас гораздо легче начинать, чем это было, к примеру, 18 лет назад. Ко мне приходят новички за советом, но у них большие запросы, хотят осваивать сразу 100 гектаров, потом скатываются до 50, потом до 20 гектаров, а потом махнут на все рукой и уходят. Аграрный бизнес нахрапом не возьмешь, надо начинать с малого, хотя бы с пяти гектаров, – отмечает Коныс Ерманов.

Алма ТУРГАНОВА