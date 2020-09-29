В рамках общенационального волонтерского проекта «Біргеміз: Асыл мұра», направленного на сохранение историко-культурного наследия, добровольцы привели в порядок восемь памятников, расположенных в разных частях г. Атырау.

В назначенный день волонтеры, объединившись с работниками ТОО «Спецавтобаза», взяв в руки веники, собрали мусор, полили цветы, отмыли от пыли и грязи скульптурные композиции, бюсты и памятники великим людям. Дело оказалось непростым, требовалась техническая поддержка, но ребята справились, не нарушая правил безопасности.

– Как хорошо, что молодежь сегодня устроила водные процедуры для памятников, – поделилась мнением атыраучанка, проходившая мимо. – Скульптуры созданы, чтобы украшать места отдыха горожан, а когда видишь загаженные памятники знаменитых людей, то становится грустно, хотелось бы, чтобы чаще проводились подобные акции.

– В общенациональном волонтерском проекте «Birgemiz: Asyl мura», который проходит в Атырау впервые, участвуют десять волонтеров. Мы считаем, что достопримечательности и монументы нашего города нужно мыть хотя бы два раза в месяц, – поделился настроем организатор акции, волонтер Жангир Танирберген.

Также, по словам добровольцев, они планируют и в дальнейшем принять участие в археологических раскопках сакральных мест.

Динара КАНБЕТОВА