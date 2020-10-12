100 тыс семей получат по 50 тыс тенге

Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев принял Бауыржана Байбека, сообщает Elbasy.kz.

В ходе встречи были обсуждены итоги проведения праймериз.

Согласно информации первого заместителя Председателя партии, 84,2% партийцев участвовали в голосовании, из них 88% в онлайн формате. Из 10073 зарегистрированных кандидатов более 36% составили женщины, 29% – молодежь до 35 лет. По итогам внутрипартийного отбора было собрано более 20 тысяч предложений, в том числе в сферах жилищных отношений и ЖКХ, инфраструктуры и транспорта, образования и здравоохранения.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что праймериз стал реальным социальным лифтом, который позволил обновить партийные ряды, сохранив при этом необходимую преемственность.

– Это было масштабным мероприятием партии, в котором приняло участие большое количество людей. Мы его проводили впервые. Было озвучено много пожеланий и вопросов, требующих внимания партии. «Nur Otan» – это партия реальных дел. Все, что мы приняли должно быть обязательно выполнено, — сказал Елбасы.

Кроме этого, Первый Президент Казахстана отдельно остановился на проекте предвыборной программы партии.

– На Бюро Политсовета мы обсудили проект республиканской предвыборной программы. В программе, с учетом непростой ситуации, заложены наши цели и масштабные задачи. На это будут ориентированы все члены партии, так как, в конечном счете, все это направлено на благополучие народа. Все наши предвыборные обещания должны быть просчитаны, — сказал Председатель партии.

В ходе встречи Елбасы поручил партии совместно с Фондом «Birgemiz» проработать организацию дополнительных адресных выплат по 50 тысяч тенге еще 100 тысячам социально-уязвимых семей по всей стране.

– Центральный аппарат партии и наш актив проделали большой объем работы. Я благодарен всем за их непосильный труд. Впереди еще много конкретных дел. Важно продолжить работу во благо страны, — заключил Первый Президент Казахстана.