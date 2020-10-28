«Шанырак» — шанс получить квартиру

Для тех, кто встал в очередь как нуждающийся в жилье после 2017 года: пришла пора участвовать в проекте «Шанырак»!

Мы рады сообщить вам, что с 28 октября стартует четвертый этап приема заявлений на участие в проекте “Шанырак”. Теперь подать заявку смогут очередники, вставшие в очередь с 1986 по 2020 годы. Напоминаем: чтобы получить заем под 5% годовых с первоначальным взносом всего 10%, вы должны быть в официальном списке очередников и обладать доходом, не превышающим 101 271 тенге на одного члена семьи. Клиентом «Жилстройсбербанка» быть необязательно – подать заявку могут все! Ссылку на страницу подачи заявки ищите у нас в профиле.

На сегодня уже 291 семья получила займы по проекту «Шанырак» и купила квартиры.

Банк одобрил заявки еще 2 386 клиентам, и они на данный момент ищут свое собственное жилье.

Станьте следующими!

АО «Жилстройсбербанк Казахстана»