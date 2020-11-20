В Атырау штрафуют любителей тюнинга

На минувшей неделе в Атырау прошло очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Ксенон», в ходе которого были выявлены десятки нарушений.

Речь идет о замене заводских ламп автомобилей на ксеноновые или LED-лампы. И этот один из самых распространенных видов тюнинга является серьезным нарушением, поскольку влияет на безопасность дорожного движения. Ослепленный ярким светом встречный автомобиль может въехать и в машину самого «ксенонщика».

— По закону источник света не должен отличаться ни мощностью, ни цветовой температурой от тех, что предусмотрены производителем. В противном случае такая переделка способна ослепить других участников дорожного движения и в конечном итоге привести к трагическим последствиям, — обратили внимание в департаменте полиции.

Но, несмотря на проведенное ОПМ «Ксенон», полицейские патрули в рабочем порядке продолжают выявлять нарушителей. Например, за один только вечерний час стражи порядка остановили четыре автомашины, чьи приборы наружного освещения не соответствовали требованиям конструкции транспортного средства. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы с наложением штрафа в сумме 13 890 тенге на каждого. По словам первого заместителя начальника управления полиции г. Атырау Ерлана Бигамбаева, работа по выявлению нарушителей и привлечению их к ответственности будет продолжена.

Светлана НОВАК

Фото из открытых источников