Утопия или реальность?

Общественную дискуссию на тему «Ауыл – ел бесігі»: реальное развитие села или утопия?» организовал Атырауский областной комитет партии народных коммунистов (КНПК). На мероприятие пригласили представителей ряда управлений областного акимата, а также общественных объединений.

Секретарь областного филиала КНПК Ерболат Даулетказиев, говоря о реализации программы «Ауыл – ел бесігі», нещадно раскритиковал как ее разработчиков, так и исполнителей на местах.

— Мы, коммунисты, считаем, что при разработке программы «Ауыл – ел бесігі» не учитывался ряд вопросов, в том числе занятости, — отметил докладчик. — Министерство сельского хозяйства и госкорпорация «КазАгро» остались вне этого проекта, что странно. В 2020 году из 20 тысяч рабочих мест, которые будут созданы в сельской местности, только 800 постоянные. Это означает, что в среднем в каждом четвертом селе будет создано только одно постоянное рабочее место. В то же время инвестиционные проекты, вошедшие в «Ауыл – ел бесігі», имеют низкую социальную эффективность и не взаимодействуют с такими госпрограммами, как «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», «Еңбек», «Дорожная карта бизнеса-2025». В связи с этим спикер задался рядом вопросов, в том числе, по каким критериям были определены 1,1 тысячи опорных сел и 2,3 тысячи поселений-спутников, включенных в программу «Ауыл – ел бесігі»?

Действительно, можно ли сказать, что остальные 2,8 тыс. населенных пунктов имеют низкий потенциал и не имеют перспектив. Если так, то что будет с будущим более 1 млн жителей, живущих в этих селах?

В ходе дальнейшей дискуссии собравшиеся обсудили ход реализации программы «Ауыл – ел бесігі» в Атырауской области. Участники встречи решили разработать рекомендации, направленные на решение озвученных проблем, и направить их в центральный комитет Коммунистической народной партии Казахстана и для депутатской фракции «Народные коммунисты».

Добавим, что на сегодняшний день, по сообщению пресс-службы акимата Атырауской области, в регионе в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» реализуются 11 проектов в 6 опорных селах (с. Жанбай, с. Жарсуат, с. Курмангазы, с. Нуржау, п. Макат, п. Индербор). На эти цели из государственного бюджета было выделено 3,7 млрд тенге.

Кайрат САТАЕВ