Голосование за кандидатов в депутаты внутрипартийных выборов «Nur Otan» закончилось 4 октября в 14:00 часов. Корреспонденты «ПК» в дни голосования побывали на одном из избирательных участков города Атырау, расположившемся в зале Академического Казахского драматического театра имени Махамбета.

Субботний день, десять часов утра. На участке №9 немноголюдно, оно и понятно – голосование в основном проходит в режиме онлайн. Счетная комиссия, доверенные лица и партийные активисты вместе с первым заместителем председателя Атырауского филиала Нурлыбеком Ожаевым ожидали однопартийцев, которые по различным причинам не могут проголосовать онлайн. В беседе с нами Нурлыбек Ожаев отметил, что для таких случаев в Атырауской области открыты 83 избирательных участка, где нуротановцы могут отдать голос за своего кандидата в формате офлайн. Также он сообщил, что из-за того, что в первые дни голосования по стране одновременно на портал вошли более 77 тысяч человек, произошел сбой программы, поэтому по решению центрального аппарата было решено продлить голосование до 14.00 часов 4 октября.

Напомним, по Атырауской области из 408 выдвинутых кандидатов зарегистрировано 404, к голосованию допущено 370.

Присутствующий на избирательном участке Ануар Жумабай, который был модератором публичных дебатов, поделился своими впечатлениями от прошедших внутрипартийных выборов.

– Праймериз предоставил кандидатам возможность озвучить свои предвыборные программы, изложить позиции, свое видение по решению проблем региона. Лично для меня это был уникальный опыт, ведь в таком формате выборы проводятся в Казахстане впервые. Я был свидетелем того, как участники дебатов волновались, готовились и задавали друг другу довольно острые вопросы. Единственное, о чем я сожалею, что публичные дебаты выпали на период карантина, и залы были полупустыми. Было бы неплохо услышать, что волнует самих жителей Атырау, чтобы они тоже смогли задать вопросы кандидатам. Тогда дебаты были бы намного интереснее, – высказался молодой человек.

Также мы поинтересовались у членов счетной комиссии, сколько человек проголосовало на момент нашего присутствия – к 11 часам утра 3 октября. Оказалось, что более 80 процентов атыраусцев уже отдали свои голоса за своих кандидатов.

Однако не обошлось и без казусов. Горожанки по имени Светлана и Алма, пришедшие на избирательный участок, не смогли воспользоваться своим правом проголосовать.

– Оказалось, что нас нет в базе данных, – с огорчением говорят члены партии. – И теперь мы не сможем отдать свой голос за своего кандидата.

В городском филиале партии «Nur Otan» нам объяснили, что все члены партии должны были зарегистрироваться на портале до 23 сентября, чего наши избирательницы не сделали.

Возможно, это упущение председателя первичной партийной организации, где они состоят: слабо была поставлена разъяснительная работа, и поэтому данная информация не дошла до членов ППО.

Как проинформировала пресс-служба акима области, по данным ИС «Праймериз», явка партийцев составила 73,8%, а по бумажным бюллетеням – 99,2%. По республике наиболее высокая явка партийцев отмечена в Атырауской области, она составила 93,1% процента.

Всего в электронном голосовании в системе «Праймериз» авторизовалось порядка 730 тысяч членов партии. В целом, в нем приняли участие 10 990 кандидатов. Из них 36,9% – женщины, 29,6% – молодежь до 35 лет. От первичных партийных организаций выдвинулись 3 090 граждан, 7 900 человек – самовыдвиженцы.

В рамках агитационного периода было проведено свыше 60 тысяч встреч и дебатов с охватом 1,4 миллиона человек. Было опубликовано 216 предвыборных программ по каж­дому региону, городу и району. По итогам широкого обсуждения среди общественности собрано 20 тысяч предложений.

Теперь дело осталось за малым: подсчет голосов, окончательные итоги голосования станут известны 6 октября.

Анжелика КИМ