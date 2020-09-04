Государственное управление и государственный служащий

– Послание Главы государства своей концептуальностью, глубиной и масштабностью обозначило ответы на ряд вопросов в области государственного управления и государственной службы. В документе определена дорожная карта функционирования государственного аппарата в период пандемии и вызванных ею угроз.

Во-первых, представлены первые шаги концепции «Слышащего государства»:

— акимы сельских округов будут избираться непосредственно населением;

— проведение общественной экспертизы для выделения средств из бюджета районов на инфраструктурные и социальные инициативы;

— широкое использование понятия «бюджет народного участия»;

— усиление роли, полномочий, а также обеспечение прозрачности деятельности маслихатов;

— законодательное закрепление института петиций и усиление связи между регионом и центром;

— модернизация института местного самоуправления, разработка концепции по его развитию.

Поэтому закономерно, что новая модель государственного управления нацелена на учет потребностей каждого гражданина, выстраивание открытого диалога с населением, и основные изменения будут начинаться с регионов. В нашей области из 69 акимов сельских округов у 22 акимов в следующем году заканчивается срок полномочий. Поэтому вопрос избрания сельских акимов актуален и для Атырауской области.

Также сервисная модель управления предусматривает качественные и доступные услуги, предоставляемые гражданам. В этой связи Глава государства поручил отказаться от бумажных документов и трансформировать востребованные справки посредством их цифровизации в электронные документы. В свою очередь, следует отметить положительные изменения в сфере цифровизации. Так, в нашем регионе доля электронных услуг местных исполнительных органов достигла 97%. В то же время имеется ряд вопросов, которые наглядно показала пандемия. Например, процесс получения, использования электронной цифровой подписи. Отрадно, что в Послании было поручено более широкое применение «биометрии», что позволит, в свою очередь, легко получать электронную услугу. Также Президентом была озвучена цель — в скором времени приложить необходимые усилия для формирования единой базы данных и упорядочение отрасли IT в целом.

Во-вторых, в Послании нашло свое четкое обозначение понятие государственного менеджмента и соответствующих вопросов в этой сфере. Стоит отметить, что в документе были охвачены все три подхода «искусства управления» – системный, процессный, проектный.

Системный подход — это:

— создание ряда новых государственных органов: министерства по чрезвычайным ситуациям, агентства по стратегическому планированию, реформированию и по защите и развитию конкуренции;

— ликвидация института «ответственных секретарей», не оправдавших свое предназначение в системе управления;

— ускорение сроков сокращения работников государственного аппарата и квазигосударственного сектора. Он отметил необходимость сокращения государственных служащих в этом году на 10%, а в следующем году – еще на 15%. Таким образом, к 2021 году поставлена задача сократить на 25%.

Процессный подход. Учитывая, что процесс управления состоит из этапов планирования, организации, мотивации, контроля и оценки, стоит обратить внимание на то, что два из них получили новый импульс.

Глава Государства отметил, что самое главное – планирование. «На решение повседневных проблем затрачивается много времени и усилий, — обратился к народу Касым-Жомарт Токаев. — Однако предстоящие вопросы не должны оставаться без внимания. Поэтому будет создано специальное агентство, которое будет заниматься стратегическим планированием».

Новая система заработной платы, которая будет служить основой для мотивации государственного аппарата и вводится с 1 июля следующего года, является важным шагом в этой сфере.

В Атырауской области новая система заработной платы внедрена в пилотном формате с начала текущего года. На данную систему из средств местного бюджета предусмотрено 6,5 млрд тенге, заработная плата государственных служащих выросла в 2,5 раза. Сегодня идет процесс подготовки пакета предложений по его совершенствованию. Все, что реализуется в рамках пилотного проекта, будет также тщательно изучаться по итогам года.

Наконец, последнее — проектный подход. По словам Президента, в работе каждого госслужащего должен главенствовать не ежедневный процесс, а результат. Государственные программы, загроможденные индикаторами и показателями, необходимо заменить на лаконичные национальные проекты, понятные всем гражданам.

В-третьих, помимо концептуальных вопросов, таких как новая модель управления и модернизация государственного менеджмента, была определена дорожная карта государственного служащего на текущий период.

Особенно сегодня нужны новые кадры, профессиональные навыки, смелые взгляды, инициативные сотрудники. Однако обновление кадров и их модернизация, поставленная на высокую скорость, не должна приводить к потере традиционно сложившихся управленческих ценностей, управленческой памяти и преемственности.

Профессиональные и этические требования не должны снижаться. В этой связи, мы возлагаем большие надежды на Совет наставников, созданный при областной организации ветеранов. Кроме того, в новом формате работают Совет по этике и уполномоченные, кадровые комиссии.

В результате принятых мер доля служащих, назначенных на руководящие должности из нижестоящих должностей, возросла на 67,3%, 91,8% (2668 человек) государственных служащих имеют высшее образование, за 1 полугодие 2020 года в Атырауской области количество государственных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности (привлечены 224 государственных служащих), снизилось на 19,7%.

Другой вопрос – взаимодействие государственных служащих с бизнесом.

Поручено приостановить до конца года начисление платы за аренду для малого и среднего бизнеса по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигоссектору. В связи с этим, очевидно, что потребуется сформировать соответствующий перечень и усилить вопросы контроля.

Кроме того, на жестком контроле находится незаконное вмешательство государственных структур в деятельность предпринимательства. Многие из этих вопросов относятся к рассмотрению Совета по этике. Уже в этом году Советом рассмотрены дисциплинарные дела в отношении 14 должностных лиц, 8 из них были привлечены к ответственности.

Салауат МУКСИМОВ, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы