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В Атырау выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции

Общество, Здоровье
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За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 14 в Атырауской области.

Всего с начала пандемии в Казахстане подтверждено 128 400 случаев. Из них большинство зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области – 164, Павлодарской – 110, Северо-Казахстанской – 114, в Акмолинской – 75, Костанайской – 63. В Западно-Казахстанской – 37, в Алматинской – 30, в Карагандинской – 19, Жамбылской – 14 новых случаев. Меньше всего в Актюбинской области – 7. В Туркестанской — 2, в Мангистауской и Кызылординской областях — по три случая. В городах Алматы и Нур-Султане – 77, в Шымкенте – 11.

Всего в Казахстане за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 474 человека:

в Акмолинской области – 15

Актюбинской области – 2

Алматинской области – 9

Атырауской области – 2

ВКО – 98

ЗКО – 4

Карагандинской области – 15

Костанайской области – 23

Павлодарской области – 73

СКО – 229

Туркестанской области – 4

Всего в стране 114 821 человек выздоровели от Covid-19.

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