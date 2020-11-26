В Атырау выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 14 в Атырауской области.
Всего с начала пандемии в Казахстане подтверждено 128 400 случаев. Из них большинство зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области – 164, Павлодарской – 110, Северо-Казахстанской – 114, в Акмолинской – 75, Костанайской – 63. В Западно-Казахстанской – 37, в Алматинской – 30, в Карагандинской – 19, Жамбылской – 14 новых случаев. Меньше всего в Актюбинской области – 7. В Туркестанской — 2, в Мангистауской и Кызылординской областях — по три случая. В городах Алматы и Нур-Султане – 77, в Шымкенте – 11.
Всего в Казахстане за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 474 человека:
в Акмолинской области – 15
Актюбинской области – 2
Алматинской области – 9
Атырауской области – 2
ВКО – 98
ЗКО – 4
Карагандинской области – 15
Костанайской области – 23
Павлодарской области – 73
СКО – 229
Туркестанской области – 4
Всего в стране 114 821 человек выздоровели от Covid-19.