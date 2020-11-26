В Атырау выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции

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За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 14 в Атырауской области.



Всего с начала пандемии в Казахстане подтверждено 128 400 случаев. Из них большинство зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области – 164, Павлодарской – 110, Северо-Казахстанской – 114, в Акмолинской – 75, Костанайской – 63. В Западно-Казахстанской – 37, в Алматинской – 30, в Карагандинской – 19, Жамбылской – 14 новых случаев. Меньше всего в Актюбинской области – 7. В Туркестанской — 2, в Мангистауской и Кызылординской областях — по три случая. В городах Алматы и Нур-Султане – 77, в Шымкенте – 11.



Всего в Казахстане за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 474 человека:



в Акмолинской области – 15



Актюбинской области – 2



Алматинской области – 9



Атырауской области – 2



ВКО – 98



ЗКО – 4



Карагандинской области – 15



Костанайской области – 23



Павлодарской области – 73



СКО – 229



Туркестанской области – 4



Всего в стране 114 821 человек выздоровели от Covid-19.