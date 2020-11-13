Как известно, казахстанские школьники во второй четверти, которая начнется 16 ноября, согласно новому решению межведомственной комиссии по нераспространению Covid-19, возможно, сядут за парты. Однако оставить позади дистанционное обучение смогут лишь те школы, в которых количество детей не превышает 300 учеников. Кроме того, учащимся пятых классов по заявлению родителей разрешат обучение в дежурных классах.

Например, на сегодняшний день официальный сайт департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы объявил, что в южной столице школы, в которых обучаются не более 300 детей, будут работать в штатном режиме, и ученикам с 1 по 11 классы при условии, что заполняемость класса не превысит 15 человек, разрешат учиться офлайн. «При этом обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции», — говорится в сообщении.

В другом же регионе, Павлодарской области, согласно сообщению Sputnik Казахстана, два детских сада и две школы закрыли в связи с выявлением коронавирусной инфекции. И главный санитарный врач Павлодара вынес постановление о приостановлении деятельности данных учреждений.

А какие прогнозы у нас?

Вернутся ли атырауские ученики в школы после осенних каникул – мы поинтересовались в управлении образования. Согласно предоставленной информации, в нашей области всего 26 малокомплектных школ, из которых 21 с начала учебного года работает в штатном режиме. А школ с контингентом до 300 учащихся насчитывается 55, две из которых находятся в городе. И пока главный санврач Атырау не пришел к окончательному решению, мы спросили родителей пятиклашек и самих ребят – готовы ли они посещать дежурные классы.

Многодетные мамы Замзагуль и Эльмира, у которых дочери в этом году учатся в 5 классе, писать заявление на посещение дежурных классов не станут, даже если разрешат.

– Я опасаюсь за здоровье своего ребенка, – говорит Замзагуль. – Конечно, перейдя из начальной школы в среднее звено, ребенку интересно познакомиться со своими одноклассниками, предметниками, классным руководителем. Но мы как-то уже привыкли к удаленному виду обучения и успешно учимся в режиме онлайн.

С предыдущим мнением согласна и Эльмира.

– Во-первых, так как я сама нахожусь дома, мне удобно, что дочь учится дистанционно. Во-вторых, опасность заболевания ковидом все-таки есть, и рисковать здоровьем ребенка мне бы не хотелось, – выразила мнение родительница.

Однако сами дети все же с удовольствием пошли бы в школу, все-таки живое общение с одноклассниками и учителями не заменит никакие гаджеты.

По этому поводу высказались и учителя. Так, преподаватель русского языка и литературы СШ №5 Светлана Усманова считает, что обучение в дежурных классах – это хороший вариант.

– И, несмотря на то, что в этом случае нагрузка на учителей увеличится, и риск заболевания тоже исключать нельзя, все же, лично я считаю, что эффективные знания можно давать и получать только в стенах школы, – высказалась педагог.

Здесь нелишним будет отметить, что учителям, работающим в дежурных классах, предусмотрены дополнительные выплаты, что немаловажно.

В свою очередь директор школы-лицея №38 Лилия Лигай сообщила, что они готовы принять учащихся 5-х классов в дежурные классы и уже составили примерное расписание и предварительно определили кабинеты для учеников. Отметим, что в данной школе в этом году обучаются семь пятых классов, это 193 ученика.

– Мы сейчас ожидаем постановление главного санврача области. И по итогам первой четверти могу сказать, что у детей начальных классов, посещающих дежурные классы, никаких заболеваний не наблюдалось. Единственная проблема – нехватка кадров и двойная нагрузка на учителей. Ведь класс опять будет делиться на две группы, а 30 процентов учителей нашей школы работают и в других учебных заведениях, – озвучила проблему директор. – Поэтому мы планируем дополнительно привлечь преподавателей из других школ либо выпускников педагогического вуза, – сказала Л. Лигай.

Напомним, в Атырауской области в этом учебном году к обучению приступили более 132 тысяч школьников, из них 22 962 ребенка с 1 по 4 классы обучаются офлайн. В 60 городских школах открылся 331 первый класс. В первых классах по области учатся 12 тысяч первоклашек, из них 8 тысяч – в городе.

Анжелика КИМ

Фото из архива «ПК»