Педагогика для отважных

Как всегда, октябрь начинается с приятного – Дня учителя. В канун замечательного праздника корреспонденты «ПК» вышли на улицы Атырау, чтобы задать горожанам один-единственный вопрос: «А вы пошли бы работать в школу учителем?» И вот что мы услышали.

Группа молодых людей, которая привлекла наше внимание, сидела на скамье обновленной набережной и что-то дружно обсуждала. Оказалось, что ученики 11-го класса средней школы №6 готовят праздничный видеоролик для своих учителей. «Вот удача!» – подумали мы и сразу задали свой вопрос. Однако никто из будущих выпускников после окончания школы на педагога учиться не пойдет.

– Я хочу стать юристом, а я – дизайнером, я буду заниматься менеджментом, а я мечтаю о карьере военного, – слышим мы о будущих планах молодых людей. – Учитель – это очень сложная профессия. Педагоги должны учиться всю жизнь, и им приходится очень много терпеть от нас, учеников. К тому же, мы считаем, что труд учителя не соответствует зарплате. Но мы понимаем своих учителей, как им непросто с нами, и уважаем их, – говорят ребята.

Мы пожелали им успехов и похвалили за то, что они готовят поздравление любимым учителям.

Девушка по имени Акжан вместе со своими младшими сестрами тоже гуляла по набережной и любезно согласилась с нами пообщаться. Сама Акжан работает в ТШО и, услышав наш вопрос, она уверенно сказала:

– Ой, нет. Вы знаете, у меня просто нервы бы не выдержали. У нас дома 9-летняя сестренка-школьница, и все члены семьи помогают ей заниматься, делать домашние задания. Мы не можем справиться с одной ученицей дома, а в классе сидят 30 таких учеников! Это очень сложно! – говорит девушка.

– А чтобы привлечь молодых людей к этой профессии, нужно поднять зарплату до уровня нефтяников, создать им условия, и тогда, я думаю, профессия учителя станет привлекательной. Ведь работа у нефтяников тоже нелегкая, им приходится работать вдали от дома, на месторождениях под открытым небом в любую погоду, она сопряжена с опасностью, но молодых людей это не пугает. Поэтому, думаю, все дело в оплате труда, — добавляет Акжан.

Так же думает и 72-летняя Батчия Магауова, вышедшая на прогулку со своей девятимесячной внучкой Жибек. Батчия апа сама всю жизнь проработала медицинским работником и считает, что врачи и учителя – это самые важные и главные люди в жизни каждого человека.

– Без них невозможна полноценная жизнь. И государство должно оказывать им всемерную поддержку в жилищных, социальных, материальных вопросах. Профессия учителя должна быть одной из самых высокооплачиваемых, тогда молодые люди придут работать в школы. А учителей я хочу поздравить с профессиональным праздником и пожелать им здоровья и терпения. Они – те люди, которые создают фундамент в душах наших детей. От этого зависит, какими людьми они в итоге вырастут, – считает Батчия апа.

Со своим коллегой – фотокором Ануаром – мы двинулись дальше. Новая набережная, несмотря на продолжающееся строительство, привлекает атыраусцев. Да и погода в эти октябрьские дни стоит замечательная. Поэтому поиски респондентов нам труда не составили.

Пройти мимо красивой пары, которая позировала фотографу, мы не могли. Элегантно одетые Мерей и Бекзада готовятся к свадьбе, и они вышли на фотосессию.

– Вы знаете, я бы мог работать учителем, у меня дедушка был директором школы, – говорит Мерей, который сам все-таки пошел в нефтяники. – Просто учителям сегодня очень сложно: им приходится работать не только с детьми, но и с их родителями. Раньше слово учителя было законом, сейчас некоторые родители сами своим поведением настраивают своих детей против педагогов. Еще большую роль играют и социальные сети, где зачастую видишь провокационные ролики про учителей. Даже могу сказать больше – когда я учился на инженера по технике безопасности, то в учебном пособии в категории «одна из самых стрессовых профессий» была указана профессия учителя. При этом им мало платят за их труд, и никаких особых льгот у них нет, отсюда и складывается престиж профессии, – делится своими мыслями молодой человек.

В конце беседы влюбленная пара поздравила всех педагогов с праздником и пожелала им умных и талантливых учеников.

Уже завершая свой репортаж, мы заметили, что за нами бежит мальчишка. Ученик 5-го класса школы №2 Данил Худин тоже пожелал через нас поздравить свою первую учительницу Гульнару Габитовну. Данил только что перешел из начального звена в среднее и в связи с дистанционным обучением к новым учителям еще не привык.

– Хочу пожелать Гульнаре Габитовне всего хорошего и чтобы она никогда не болела. Она – хорошая и добрая учительница, – говорит Данилка.

Но сам пятиклассник никогда не пойдет работать в школу, он мечтает стать поваром. Ну что ж, пожелаем ему успехов. Вкусно кормить людей – тоже хорошее дело.

Таким образом, все, кого мы опросили, несомненно, ценят и уважают труд учителя. И мы надеемся, что профессия от Бога – Учитель – в скором времени все же станет самой высокооплачиваемой и востребованной.

Анжелика КИМ

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА