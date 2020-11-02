Библиотечная перестройка

Когда в стране был объявлен карантинный режим, многие отрасли — магазины, театры, различные развлекательные центры – прекратили работу или ушли в онлайн-режим. В том числе и библиотеки. Какие же плюсы и минусы извлекли библиотекари из обслуживания пользователей в удаленном формате?

В нашей области насчитывается 144 библиотеки с общим фондом 2,5 млн книг. В связи с карантином во всех библиотеках прекратился прием читателей, началась новая жизнь в режиме онлайн. Времени на адаптацию не было, предстояло срочно перестроить работу. И тут настал звездный час оцифрованного фонда и имевшихся в его распоряжении электронных ресурсов.

– Уже пошла третья неделя, как нам разрешили работать в обычном режиме. За это время нас посетили около двух десятков читателей, с нетерпением ждавших нашего открытия. Масочный режим и соблюдение дистанции – главные условия, при которых мы сегодня работаем, – рассказывает заместитель директора областной универсальной научной библиотеки имени Г. Сланова Мейрамгуль Даулеткалиева.

По ее словам, во время карантина и самоизоляции спрос заметно повысился. Пандемия, самоизоляция помогли понять, что люди нуждаются в книгах, они хотят приходить в библиотеки.

– Если закроют нас, то где будут храниться, к примеру, редкие книги? Во время пандемии наши читатели запрашивали необходимые материалы, благо автоматизация библиотечного фонда помогла справиться с задачей, – говорит специалист.

С 2011 года в библиотеке стал функционировать отдел автоматизации библиотечных процессов и новых технологий, который дает возможность посетителям библиотек совершенно бесплатно пользоваться возможностями всемирной паутины. Основное отличие этой сети от домашней – здесь можно найти электронные варианты редких книг. А также в фонде отдела имеются CD, дискеты и аудиокассеты, электронные издания в оптических дисках. Именно поэтому переход на обслуживание в удаленном доступе для сотрудников библиотек, которые активно вели работу с читателями на сайте, произошел относительно спокойно.

– Из 760 экземпляров редких книг 1837 года издания 100 мы оцифровали. У нас также на портале «Кazneb» есть электронная база статей 1946-1979 годов «Прикаспийской коммуны». В целом карантин дал нам понять, что мы можем работать дистанционно. Мы проводили онлайн-дебаты, онлайн-парад произведений Абая, литературно-музыкальные вечера, литературные гостиные, вечера поэзии, онлайн-встречи с поэтами, писателями. Словом, наши читатели не остались без внимания. Мы постоянно держали с ними связь. Конечно же, были проблемы с интернетом в районных библиотеках, но в целом работа не останавливалась. Фонд нашей библиотеки составляет 320 тысяч книг. В прош­лом году на 5 миллионов тенге мы закупили книги по запросам наших читателей, в этом году планируем потратить 10 миллионов, – рассказывает Мейрамгуль Лесовна.

По ее словам, в прошлом году для Курмангазинской, Махамбетской, Исатайской районных библиотек, а также для областной детской библиотеки и городской были закуплены книжные сканеры стоимостью 4 млн тенге. Теперь в этих библиотеках есть возможность постепенно оцифровать весь книжный фонд. Если проблема со скоростью интернета решится, то дистанционный формат работы наберет обороты.

И здесь нельзя не упомянуть о проблеме, которая не находит своего решения городскими властями уже который год. На сегодня для 75 сотрудников библиотеки имени Сланова и их читателей до сих пор остается нерешенным вопрос транспорта. Интервал движения автобуса единственного маршрута №30а, позволяющего поездки общественным транспортом в этом направлении, оставляет желать лучшего.

– В будни очень тяжело добраться на работу, а в выходные дни вообще не уехать. Эта проблема из года в год остается нерешенной, автобусы ходят до 18.00, в субботу и воскресенье их вовсе нет, – сетует специалист.

Читаем онлайн

Открылась единственная в области детская библиотека. Сотрудники ведут страницы на Facebook, Instagram и Telegram. Здесь читатели имеют возможность оставить отзывы, написать комментарий, задать вопрос. Именно сюда в этот период переместилась вся основная работа библиотеки.

– Многие запланированные проекты перешли в онлайн-режим, в формате обзоров и виртуальных выставок, с добавлением ссылок на электронные версии изданий, сотрудники организуют онлайн-викторины, интеллектуальные игры, конкурсы и виртуальные чтения. Не прекращали работу клуб любителей поэзии «Жас қаламгер», в 2016 году мы выпустили сборник стихов начинающих поэтов, есть кружок «Юная рукодельница», кукольный театр «Балдаурен», – рассказывает методист областной детской библиотеки Гульнур Китарова. – У нас, в библиотеке, есть абонемент для малышей и абонемент для учащихся среднего и старшего возраста, читальные залы, отдел литературы по искусству, все они работают дистанционно. Единственная проблема – это нехватка электронного формата книг. Спрос есть, предложений мало.

По словам методиста, у нынешней молодежи есть неподдельный интерес к книгам, и распространенное мнение, что новое поколение не читает, она считает неверным.

– Сейчас старшеклассники предпочитают читать фантастику, детективы, а у нас такой литературы нет. Мы делали соответствующий запрос, но в итоге к нам поступила совсем другая литература. Жаль, дети очень хотят читать, покупать дорого, а в библиотеках нет того, что им нужно, – говорит она. – У нас есть 20 детей, которые постоянно приходят к нам в кружки, во время карантина с ними мы работали дистанционно. Сейчас они продолжают посещать библиотеку.

БЛИЦ-ОПРОС

B кoмпaнии кaкиx книг aтыpaycцы чaщe вceгo пpoвoдят cвoe вpeмя? Кaкиe издaния бoльшe любят — бyмaжныe или элeктpoнныe, oткyдa бepyт литepaтypy, нacкoлькo чacтo пoceщaют библиoтeки – oб этoм пoинтepecoвaлacь «ПК» y гopoжaн вo вpeмя oпpoca.

Оркен Розметов, студент третьего курса Атырауского Прикаспийского современного колледжа: «В последний раз в библиотеке был год назад, искал книги по программированию. Литературу предпочитаю заказывать на сайте Wildberries.kz, где бесплатная доставка и постоянные скидки. В последний раз читал книгу «Скотный двор», это сатирическая повесть-притча Джорджа Оруэлла».

Аман Айжигитов, 35 лет: «Я даже не помню, когда в последний раз ходил в библиотеку и читал книгу. Наверное, в студенческие годы. Только приехал с вахты. После тяжелого рабочего дня даже некогда открывать книгу. В основном читаю только новостные сайты через мобильные приложения».

Надежда Юзлекеева, 28 лет: «В детстве мы с сестрой книги читали взахлеб, забывая про игры и прогулки, любили ходить в детскую библиотеку. Сейчас книги стали еще доступнее, так как все новинки можно найти в интернете, поэтому перестала ходить в библиотеку. В последний раз читала мировой бестселлер «Подсознание может всё!» Джона Кехо. Эту книгу посоветовала бы прочитать всем, кто желает достичь целей и ищет мотивацию. К тому же, я в течение 10 лет записываю в ноутбук свои мысли, наблюдения и в ближайшем времени планирую выпустить свою книгу».

Настя Золотницына, диетолог: «На данный момент интересуюсь правильным питанием. Поэтому читаю книги, связанные с нутрициологией. Мне больше нравятся книги в электронном формате. На то есть причины: у электронных книг удобный шрифт, который человек может регулировать сам, и небольшой гаджет можно взять с собой куда угодно, а ночью не нужно искать светильник. Есть множество бесплатных сайтов, где можно почитать необходимую литературу. Поэтому ходить в библиотеку перестала давно, сейчас это, считаю, лишняя трата времени».

Радмила Такеева, курсант Алматинской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан: «В месяц стараюсь покупать, как минимум, три книги. В последнее время меня прямо-таки захватывают книги современного азербайджанского писателя Эльчина Сафарли. Также читаю мотивационные книги. В библиотеку ходила три года назад, на первом курсе, когда нужна была литература для учебы. Никак не могу привыкнуть читать электронные книги, хоть они и бесплатные. Книги люблю читать в традиционном бумажном варианте, чтобы помечать в них интересные для себя моменты».

Динара КАНБЕТОВА

Блиц-опрос провела Ляззат САЛИМОВА