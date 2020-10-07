Введение локдауна: названы три сценария

Министр здравоохранения Алексей Цой назвал три сценария развития эпидемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Согласно прогнозу, возможно развитие эпидемии в Казахстане по трем сценариям, корректировка которых осуществляется еженедельно. При пессимистичном сценарии, если будет обеспечен только 60% масочный режим, число зарегистрированных случаев в октябре-декабре 2020 года составит около 190 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 65 тысяч человек. Введение локдауна прогнозируется на середину декабря. По второму реалистичному сценарию при обеспечении мер социального дистанцирования и 70% масочного режима возможное число зарегистрированных случаев в октябре-декабре 2020 года составит около 90 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 30 тысяч человек. Введение локдауна прогнозируется в январе», — сказал Алексей Цой в ходе совещания по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Он отметил, что в случае соблюдения правил дистанцирования и обеспечения 100% соблюдения масочного режима нам не нужно прибегать к строгому карантину, который вводится в действие при достижении 70% уровня от максимального коечного фонда.

«При данном оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в октябре-декабре 2020 года составит около 40 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 15 тысяч человек», — проинформировал А. Цой.

По словам Алексея Цоя, приведенные прогнозы подчеркивают, что эффективность профилактических мер, которая обеспечивается работой министерств и ведомств, местных исполнительных органов, и солидарной ответственностью населения и бизнеса в соблюдении правил, играет ключевую роль в успешной борьбе с эпидемией COVID-19. Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса. С полным текстом выступления Президента можно ознакомиться здесь.