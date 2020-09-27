Вокруг Кашагана на Каспии прокопают 56 км каналов

На Каспийском море в районе искусственных островов, с которых идет добыча нефти, пророют 56 км каналов.

«В связи с падением уровня Каспийского моря и его обмелением в районе морских объектов месторождения Кашаган, возникает необходимость в прокладке подъездного канала к существующим искусственным островам. Как известно, поддержка морских операций осуществляется посредством судов, доставляющих на искусственные острова персонал, топливо, оборудование, химические реагенты, продукты питания и другие необходимые для поддержания производства и жизнедеятельности материалы. Проект определяет строительную часть и техническое обслуживание для обеспечения навигации морских судов на островах и вокруг них. Деятельность по техническому обслуживанию заключается в восстановлении глубин морского дна и создании благоприятных условий для морской логистики. Проект рассчитывает быть технически реализуемым, благодаря использованию самого современного оборудования с наименьшим воздействием на морское дно, а также с возможностью обеспечения долгосрочной стабильности участков отвалов», — сообщили в пресс-службе Северо-Каспийского консорциума.

Проинформировав, что предполагается прорыть несколько судоходных каналов, общей протяженностью 56 км. Их ширина составит от 80 до 115 метров. Также будет создано 10 бассейнов, где будут разворачиваться морские суда. Их диаметр от 325 до 380 метров. Всего со дна моря будет извлечено свыше 18,5 млн куб. м грунта на площади около 29 млн кв. м.

Виктор Сутягин