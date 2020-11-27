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Среди счастливых обладателей ключей от собственного жилья есть и шесть многодетных семей. Многоквартирный жилой дом был построен в рамках программы «Нурлы жер». Крышу над головой обрели многодетные семьи и другие социально уязвимые слои населения из сел Жалгансай и Махамбет.



Обладательница нового жилья Жансая Шакимова поделилась, что ждала этого момента много лет.

— Поздравляю всех, кому сегодня посчастливилось стать обладателем своего собственного жилья. Большое спасибо руководству района. В нашем доме очень тепло, уютно и я безгранично рада за своих детей, — сказала многодетная мама. В Махамбетском районе сдан в эксплуатацию 60-квартирный дом, — сказала она.

