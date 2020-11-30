В Атырау открылась аллея государственных служащих

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В честь Дня Первого Президента в Атырау состоялось открытие аллеи государственных служащих. В мероприятии принял участие аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

На территории аллеи размещены 11 выставочных стендов из стекла. Они полностью охватывают три важных этапа в развитии государственной службы страны с момента обретения независимости.

По словам руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области Салауата Муксимова, размещенные на аллее стенды характеризуют открытость и транспарентность государственной службы.

— Мы уверены, что эта аллея еще больше прославит труд государственных служащих, которые неустанно трудятся во благо народа. Здесь установлены выставочные стенды из стекла, на площадке под открытым небом будут принимать присягу вновь принятые на государственную службу граждане, — сказал Салауат Муксимов.

Отметим, что аллея государственных служащих расположена возле здания областного филиала партии «Nur Otan», по улице Айтеке би.

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